Nvidian GeForce NOW -pilvipelipalvelu toimii nyt Chromebookeilla

Nvidian GeForce NOW -pilvipelipalvelu Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmää käyttävät Chromebookit toimivat nyt eräänlaisina pelilaitteina, sillä-pilvipelipalvelu on nyt käytettävissä näillä laitteilla

Acer Chromebook 15 CB3-532-C4ZZ

ASUS Chromebook Flip C434

Google Pixelbook Go

Google Pixelbook

HP Chromebook x360

Samsung Chromebook 4+ 15.6" XE350XBA

GeForce NOW on pilvipelipalvelu, jonka avulla omistamiaan pelejä voi striimata netin välityksellä muulle laitteelle. Itse laitteen, jolla pelaaminen tapahtuu, ei tarvitse olla kovin tehokas, sillä peli pyörii etänä Nvidian palvelimilla.Pelien pitäisi toimia lähes kaikilla Chromebookeilla, mutta Nvidian mukaan Chromebookin tulisi hyvän kokemuksen takaamiseksi sisältää Intel Core M3, Core i3, i5 tai i7 -prosessorin, Intel HD graphics 600 (tai paremman) -grafiikkapiirin ja vähintään 4 gigatavua keskusmuistia.Nvidia on testannut GeForce NOW -palvelua seuraavilla Chromebookeilla:GeForce NOW:n edellyttämä yhteysnopeus on vähintään 15 Mbps, kun laatu on 720p ja 60 fps, tai 25 Mbps, kun laatu on 1080p ja 60 fps.GeForce NOW tukee yhteensä yli 650 peliä muun muassa Steamin ja Epic Games Storen valikoimista.GeForce NOW -palvelua voi käyttää ilmaiseksi tietyillä rajoituksilla tai kuukausimaksua vastaan (5,49 euroa).Lisätietoa palvelusta saa täältä