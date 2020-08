Xiaomin Mi Curved Gaming Monitor 34" -pelinäyttö myyntiin Suomessa 449 euron hintaan

Kiinalainen elektroniikkajätti Xiaomi on tuonut Suomessa myyntiin 34-tuumaisen kaarevan pelinäytön.

on nimensä mukaisesti kaareva 1500R-pelinäyttö, joka on kooltaan 34 tuumaa. Näyttö käyttää 21:9 -kuvasuhdetta, 3440 x 1440 pikselin tarkkuutta, 144 hertsin virkistystaajuutta sekä neljän millisekunnin vasteaikaa.Näyttö tarjoaa jopa 300 nitin kirkkauden sekä 3000:1 kontrastisuhteen. Näyttö tukee myös AMD FreeSync -teknologiaa.Y-muotoisen jalustan avulla näyttöä voi kallistaa 15 astetta taaksepäin ja 5 astetta eteenpäin tai kääntää 40 astetta sivuille. Myös korkeutta voi säätää. Lisäksi näyttö tukee VESA -kiinnitystä, mikäli näytön haluaa asentaa vaikkapa seinälle.Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" on saatavana heti 449 euron kuluttajahintaan Lisätietoa näytöstä saa täältä Lue myös: