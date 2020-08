Microsoft uudistaa Windowsin copy-paste -toiminnon täydellisesti

Yksi ehkä eniten käytetyimpiä toimintoja käyttöjärjestelmässä on sen kopioi/leikkaa/liimaa -toiminto (tuttavallisemmin copy/paste, tai tarkemmin copy/cut/paste). Tähän lähes kaikkien tuntemaan ominaisuuteen on tulossa nyt merkittävä muutos seuraavan Windows 10 -päivityksen myötä.

Tarkemmin sanottuna muutos koskee Windowsin leikepöytää, joka avautuu jo nykyisessä Windows 10:ssä Windows-näppäintä ja V-kirjainta yhtä aikaa painamalla. Eli perinteisempi CTRL + V -yhdistelmä jätetään tällä kertaa vielä rauhaan.Mutta uusittu leikepöytä tuo mukanaan mm. emojit, GIFfit sekä leikepöydän laajemman historian.Näistä mielenkiintoisin on leikepöydän historian kehittyminen. Jo nykyinen leikepöytä on muistanut 25 viimeisintä tekstimuodossa kopioitua otosta, mutta jatkossa leikepöytä tulee muistamaan myös muutakin kuin tekstiä: kuvia, linkkejä, muotoiltua tekstiä, jne. Historia ei myöskään pyyhkiydy yli, eli sen kautta voi tulevaisuudessa plärätä helposti vaikkapa sen, millaisia linkkejä on tullutkaan jaettua ystäville sosiaalisen median ja pikaviestinten kautta.Emojeiden tuki taas tarkoittaa sitä, että tekstiä liittäessä voi myös valita emojeita mukaan ja tekstiä voi vielä tehostaa liittämisvaiheessa, muokkaamalla sitä ja lisäämällä mukaan emojeita. Sama koskee tietysti myös GIF-hakua, joka toimii aivan kuten useissa mobiilisovelluksissakin, eli hassuja animoituja kuvia voidaan hakea laajasta kirjastosta ja liittää suoraan mihin tahansa Windowsin sovellukseen. Elija-palaverit täyttynevät jatkossa ilahduttavista giffeistä. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Windows Latest Muutokset ovat jo tulleet Windows Insider -ohjelmaan kuuluville betatestaajille, Windows 10 Build 20185 -versiossa, mutta oletettavasti ne saapuvat seuraavan laajemman Windows-päivityksen mukana myös kaikkiin Windows 10 -koneisiin, mahdollisesti jo tänä syksynä.