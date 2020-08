Opas: Kannettava tietokone lukioon 2020-2021

Lukiota aloittamassa ja uusi kannettava tietokone koulua varten hakusessa? Lukiolaisen läppärillä on olemassa tietty vaatimuslista, joka sen täytyy täyttää. Tämän lisäksi käyttömukavuus kannattaa olla kunnossa, koska sama tietokone on oletettavasti käytössä koko lukion ajan.

Pakolliset vaatimukset

Käyttöjärjestelmä

Muistin määrä

Prosessori

Tallennustila

Näytön koko

Näytönohjain

ei

Näytön tarkkuus

Liitännät

Yhteenveto

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Home tai Windows 10 Pro

Keskusmuisti (RAM) : vähintään 8 gigatavua

: vähintään 8 gigatavua Tallennustila: vähintään 100 gigatavua SSD-levyä ( ei siis perinteistä kovalevyä, vaan SSD! )

Prosessori: ei merkitystä

Näytönohjain: ei erillistä näytönohjainta, yhteensopivuuden takaamiseksi

Näytön koko: 13 - 15,6 tuumaa

Liitännät: Vähintään kaksi USB-porttia sekä yksi langallinen nettiliitin (eli Ethernet-liitin, tunnetaan myös nimellä RJ45)

Käymme läpi tässä artikkelissa millainen kannettava tietokone kannattaa hankkia lukiota varten, jotta sillä voidaan suorittaa kunnialla aikanaan myös ylioppilaskirjoitukset.Ylioppilaslautakunta on asettanut tietyt pakolliset vaatimukset lukiossa käytettäville kannettaville tietokoneille, joista ei voida joustaa lainkaan.Käytännössä ylioppilaskirjoitus suoritetaan aikanaan-ohjelmistolla, joka on itsessään täysverinen käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmä ja tietyt ylioppilaskirjoituksen säännöt määrittävät hyvin tarkkaan sen, millainen lukioon hankittavan kannettavan tietokoneen täytyy olla.Käyttöjärjestelmän osalta lukioon voidaan tavallaan valita vapaasti mikä tahansa käyttöjärjestelmä. Taustalla on se, että ylioppilaskirjoitukset tullaan aikanaan suorittamaan Abitti -käyttöjärjestelmällä, jolloin tietokoneen omalla käyttöjärjestelmällä ei ole merkitystä.Käytännössä tietokoneeksi. Tämä siksi, että osaa opiskelussa itsessään käytettävistä ohjelmistoista ei ole välttämättä saatavilla muille käyttöjärjestelmille, kuten esimerkiksikannettavissa on yksi kriittinen ongelma: vuoden 2018 jälkeen valmistetut mallit eivät enää tue ylioppilaskirjoituksissa käytettyä Abitti -ohjelmistoa. Eli Applen kannettavaa lukiolaisen ei kannata hankkia.-tietokoneet taas eivät suostu käynnistämään Abittia lainkaan, joten nekään eivät tarkoitukseen sovellu.Tiivistäen:Tässä vaiheessa kannattaa tehdä selkeä ero kahden asian välille:, vaikka molempia ilmaistaan gigatavuissaYlioppilaskirjoituksiin käytettävä Abitti vaatii toimiakseen vähintään 4 gigatavua keskusmuistia. Tätä pienemmällä muistimäärällä varustettuja tietokoneita ei ylioppilaskirjoituksissa saa käyttää.Suosittelemme kuitenkin hankkimaan tietokoneen, jossa on vähintään 8 gigatavua keskusmuistia, koska keskusmuistin määrä on erittäin vahvasti kytköksissä siihen, miten miellyttävää tietokoneen käyttö on arjessa. Etenkin raskaat verkkosivustot ja suuremmat ohjelmistot syövät keskusmuistia mielellään, joten tässä pätee puhtaasti kaava "mitä enemmän, sen parempi".Tiivistäen:Kannettavan tietokoneen prosessorillaei lukiokäytössä ole juurikaan merkitystä. Abitti vaatii sen, että prosessori on 64-bittistä arkkitehtuuria käyttävä, mutta käytännössä kaikki nykyisin myynnissä olevat kannettavat tietokoneet täyttävät tämän ehdon.Tiivistäen:Ylioppilaskirjoitusten kannalta tallennustilalla ei ole merkitystä, sillä Abitti -käyttöjärjestelmä ladataan muistitikulta kokelaan tietokoneelle. Mutta tallennustilalla ja sen tyypillä on merkitystä tietokoneen käytön kannalta muutoin.Tallennustilan suhteen kannattaa suosia ainoastaan SSD-levyjä. Eli perinteinen kovalevykannattaa unohtaa kokonaan. SSD nopeuttaa tietokoneen käyttöä niin merkittävästi, että perinteisen kovalevyn hankinta on järjetön ratkaisu.Käytännössä suosittelemme hankkimaan tietokoneen, jossa on vähintään 100 gigatavun kokoinen SSD-levy tallennustilana. Tässä tapauksessa enempi on parempi, eli itse kallistuisimme kenties noin 200 gigatavun tallennustilaan ja siitä ylöspäin, hieman opiskelualasta riippuen.Jos tietokoneelle halutaan asentaa myös pelejä, videoita, jne tallennustilaa kannattaa harkita hankkivansa tätäkin enemmän. Videoita ja vastaavaa vartentallennustilaa voidaan myös laajentaa jälkikäteen hankkimalla tietokoneen kylkeen ulkoinen kovalevy.Tiivistäen:Ylioppilaslautakunta on rajannut näytön koon siten, että yli 18-tuumaisia kannettavia kokeessa ei saa käyttää lainkaan.Lukiolaisen arjen kannalta järkevin näyttökoko on 13 tuuman ja 15,6 tuuman väliltä, sillä tällöin tietokone mahtuu reppuun - ja pulpetille. Tätä isompaa näyttöä ei kannata hankkia, vaikka se luettavuuden kannalta voisikin olla hyvä idea. Käytännössä pulpetin koko ja laitteen kannettavuus ovat tärkeimmät tekijät sen puolesta, että koneen näyttökoko kannattaa pitää maltillisena.Tiivistäen:Erillinen näytönohjain saattaa aiheuttaa ongelmia ylioppilaskirjoituksissa käytetyn Abitti -käyttöjärjestelmän kanssa, joten kannattaa suosia tietokoneita, joissa ei ole lainkaan erillistä näytönohjainta.Erilliset näytönohjaimet tunnistaa yleensä teknisistä tiedoista: niissä on mainittu näytönohjain erikseen ja valmistajana sillä on joko NVIDIA tai AMD.Ylioppilaslautakunnan käyttämä Abitti -alusta vaatii näytön tarkkuudeksi vähintään 1360x768. Käytännössä tätä heikommalla tarkkuudella myytäviä kannettavia tietokoneita ei enää juuri tule vastaan, joten tämä suositus on vain sarjassamme, etenkin, jos harkitsee käytetyn tietokoneen käyttöä lukiossa.Liitännät ovat merkittävä rajoitus lukioon soveltuvan tietokoneen valinnassa. Käytännössä rajoituksia on kaksi:SekäMolemmat vaatimukset ovat ylioppilaskirjoituslautakunnan määrittelemiä. USB-portteja vaaditaan Abitti-käyttöjärjestelmän lataamiseen sekä mahdollisten lisävarusteiden käyttöön. Langallista nettiliitintä taas tarvitaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitustilanteen omaan, suljettuun verkkoon liittymiseen.Käytännössä kirjoituksissa käytettävä Abitti -käyttöjärjestelmä asettaa tietyt perusraamit sille, millainen tietokoneen tulisi olla. Sen lisäksi olemme pohtineet sitä, millaiset tietokoneen sisuskalut kannattaa muutoin olla, jotta tietokoneen käyttö olisi miellyttävää ja mielekästä koko lukiouran ajan.Tältä pohjalta suosituksemme lukiolaisen uudeksi kannettavaksi tietokoneeksi ovatkin:Tällaisen tietokoneen hinnat alkavat noin 300 eurosta ylöspäin Jos budjettia haluaa venyttää ylöspäin, kannattaa ylimääräinen raha sijoittaa joko keskusmuistin määrääntai tallennustilan määräänAlla vaihtoehtoja, linkit eri mallien hintavertailuun: