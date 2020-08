Opas: Kannettava tietokone ammattikouluun

Oletko aloittamassa ammattikoulua ja nyt pitäisi hankkia kannettava tietokone opintoja varten? Ammattikouluissa ei ole yleispätevää ohjeistusta siitä, millainen kannettavan tietokoneen pitäisi olla, vaan vaatimukset jätetään pääosin opiskelijan omaan harkintaan.

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Home tai Windows 10 Pro

Keskusmuistin määrä (RAM) : 16 gigatavua tai enemmän

: 16 gigatavua tai enemmän Tallennustila: vähintään 200 gigatavua SSD-levyä ( ei kovalevyä, vaan SSD! )

Prosessori: Intelin i5- tai i7-prosessori tai AMD:n Ryzen 5 tai Ryzen 7 -prosessori

Näytön koko: 13 - 15,6 tuumaa

Näytönohjain: Erillinen näytönohjain, jolla omaa muistia vähintään 2 gigatavua

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Home tai Windows 10 Pro

Keskusmuistin määrä (RAM) : 8 gigatavua tai enemmän

: 8 gigatavua tai enemmän Tallennustila: vähintään 100 gigatavua SSD-levyä ( ei kovalevyä, vaan SSD! )

Prosessori: ei merkitystä

Näytön koko: 13 - 15,6 tuumaa

Näytönohjain: ei vaadita erillistä näytönohjainta

Kokosimme tähän selkeän ohjeistuksen siitä, millainen on mielestämme edullisin mahdollinen kannettava, jollaisen hankintaa kannattaa ajatella ammattikoulua varten.Vaikka oma ajatusmaailma olisi vahvasti vapaan ja avoimen ohjelmiston puolella, on käyttöjärjestelmän valinnassa käytännössä vain yksi vaihtoehto:. Syy tähän on se, että oppilaitosten käyttämät sovellukset ja ratkaisut eivät usein tue mitään muuta käyttöjärjestelmää - ja lisäksi koulun tarjoama IT-tuki ei välttämättä osaa auttaa ongelmatilanteissa, jos käyttöjärjestelmänä on muu kuin Windows 10.Sillä ei ole juurikaan koulunkäynnin kannalta merkitystä, mikä Windows 10 versio tietokoneessa on, mutta-tietokoneita kannattaa välttää, ihan puhtaasti käytettävyyden kannalta. Kyllä, Windows 10 S:n voi päivittää ilmaiseksi myös Windows 10 Pro -versioksi, mutta jos ajatellaan tilannetta, että tietokoneen hankkija ei juurikaan tekniikasta mitään tiedä, kannattaa välttää turhaa kikkailua.Eli tiivistäen:Tässä vaiheessa kannattaa tehdä selkeä ero kahden asian välille:, vaikka molempia ilmaistaan gigatavuissaMuistiasuosittelemme hankkimaan tietokoneeseen vähintään 4 gigatavun verran, mieluummin kuitenkin 8 gigatavun verran.Jos opinnot ovat vaikkapa sähkötekniikkaan, mediaan tai muuhun alaan suuntautuvia, joissa käytetään raskaita suunnitteluohjelmistoja, kuvankäsittelyä tai videon editointia, kannattaa keskusmuistia olla 16 gigatavun verran.Keskusmuistin määrä on erittäin ratkaisevassa asemassa sen kannalta, miten miellyttävää tietokoneen käyttö on, joten missään nimessä ei kannata hankkia alle 4 gigatavun keskusmuistilla varustettua tietokonetta. Ja suositeltavaa olisi aiemmin mainittu 8 gigatavua.Eli tiivistäen:Prosessorin osalta valmistajia on kaksi: AMD ja Intel. Jos opinnot eivät vaadi mitään raskaita ohjelmia, prosessoriksi voidaan mielestämme hankkia käytännössä mikä tahansa, edullinenkin malli.Jos taas opinnot vaativat raskaita sovelluksia, eli ovat esim. media-alan tai sähkötekniikan opintoja, helpoin tapa valita oikein lienee se, että varmistaa että tietokoneessa ontai. Intelin merkitään usein muodossatms ja AMD:n muodossa. Tuossa ratkaisevaa on juurikin mallirimpsun alku.Eli tiivistäen:Tallennustilan suhteen kannattaa suosia ainoastaan SSD-levyjä. Eli perinteinen kovalevykannattaa unohtaa kokonaan. SSD nopeuttaa tietokoneen käyttöä niin merkittävästi, että perinteisen kovalevyn hankinta on järjetön ratkaisu.Käytännössä suosittelemme hankkimaan tietokoneen, jossa on vähintään 100 gigatavun kokoinen SSD-levy tallennustilana. Tässä tapauksessa enempi on parempi, eli itse kallistuisimme kenties noin 200 gigatavun tallennustilaan ja siitä ylöspäin, hieman opiskelualasta riippuen.Jos tietokoneelle halutaan asentaa myös pelejä, videoita, jne tallennustilaa kannattaa harkita hankkivansa tätäkin enemmän. Videoita ja vastaavaa vartentallennustilaa voidaan myös laajentaa jälkikäteen hankkimalla tietokoneen kylkeen ulkoinen kovalevy.Tiivistäen:Koska tietokonetta kannetaan repussa koko opintojen ajan, on näytön koko merkittävä valintakriteeri. Suosittelemme, että näytön koko olisi jotain 13 ja 15,6 tuuman väliltä. Tätä isommalla näytöllä varustettu tietokone on sinänsä miellyttävämpi käyttää, suuremman näytön ansiosta, mutta 17-tuumaiset läppärit eivät kulje enää järkevästi repussa mukana ja ne vaativat pöytätilaa turhankin paljon.Tiivistäen:Kannettavassa tarvitaan erillistä näytönohjainta käytännössä vain, jos ammattiopinnot vaativat tiettyjen, raskaiden ohjelmistojen käyttöä. Jälleen, jos opinnot ovat mediaan tai suunnitteluun liittyviä, kannattaa tähän panostaa.Tällöin käytännössä riittää, että tietokoneesta löytyy erillinen näytönohjain, josta löytyy vähintään 2 gigatavua omaa näytönohjaimen muistia. Myös merkintäolisi hyvä löytyä näytönohjaimen merkinnän läheltä.Tiivistäen:Jos opiskelet sähkötekniikan puolella, tietotekniikan puolella, media-alalla tai jossain muulla alalla, jossa käytetään suunnitteluohjelmia, videoeditointia tai kuvankäsittelyä, suosittelemme seuraavanlaista pakettia:Tälle kokoonpanolle hinnat alkavat tällä hetkellä noin 600 - 700 euron haarukasta Jos taas opintosi eivät vaadi raskaiden ohjelmistojen käyttöä, vaan lähinnä selaimen, verkkopalveluiden ja kenties Microsoft Officen käyttöä, suosittelemme seuraavanlaista kokoonpanoa:Tälle kokoonpanolle hinnat alkavat noin 350 euron hintatasosta