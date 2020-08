Viikonlopun näyttötarjoukset: 24 tuumaa 79 eurolla, 32 tuumaa 180e, pelinäyttöjä, jne..

Keräsimme pienen listauksen loppuviikkoon osuneista näyttöjen tarjouksista, joita tuntuu olevan tällä hetkellä tarjolla useilla eri jälleenmyyjillä, useista eri kokoluokista. Mukaan mahtuu niin perinteistä työpöydän 60 hertsin virkistystaajuuden näyttöä kuin pelinäytöksi sopivaakin kappaletta. Myös kokohaarukkaa löytyy 24 tuumasta aina 34 tuumaan asti.

Nippu 24-tuumaisia perusnäyttöjä edullisesti

FullHD (1920x1080)

60Hz

23,6"

liitännät: VGA, HDMI, Audio out

Hinta: 99e (aiemmin 110e)

FullHD

60Hz

24"

liitännät: VGA, HDMI

Hinta: 79e (aiemmin 1008e)

FullHD

60Hz

24"

liitännät: VGA, HDMI

AMD FreeSync

Hinta: 79e (aiemmin 99e)

Isommat näytöt työpöytäkäyttöön

FullHD

60Hz

31,5"

liitännät: DisplayPort, HDMI, kuulokkeet

kaareva näyttö

Hinta: 180e (aiemmin 244e)

FullHD

60Hz

27"

liitännät: VGA, HDMI

AMD FreeSync

Hinta: 119e (aiemmin 144e)

3440x1440

60Hz

34"

liitännät: 2xHDMI, DisplayPort, 4 x USB3.0 downstream, 2 x USB3.0 upstream

IPS-paneeli

Hinta: 674 euroa (aiemmin 710 euroa)

Pelaajan näytöt

2560x1440

144Hz

31,5"

liitännät: 2xHDMI, DisplayPort

Hinta: 388e (aiemmin 472e)

FullHD

165Hz (DisplayPort) , 144Hz (HDMI)

, 144Hz 27"

liitännät: HDMI, DisplayPort

kaareva

FreeSync

Hinta: 181e (aiemmin 207 euroa)

FullHD

144Hz

24"

liitännät: 2xHDMI, DisplayPort

FreeSync

Hinta: 157e (aiemmin 168 euroa)

FullHD

144Hz

27"

liitännät: HDMI, DisplayPort

G-Sync

Hinta: 349e (aiemmin 488 euroa)

24-tuumaisten perusnäyttöjen osalta tarjouksia on tänä viikonloppuna tarjolla varsin mukavasti, tässä valikoima edullisista vaihtoehdoista mitä silmiimme sattui nettiä selaillessa:Tästä ryhmästä löytyy näyttöjä, joissa on hieman enemmän kokoa, mutta virkistystaajuus on edelleen 60Hz tasolla. Samsungin pari vaihtoehtoa ovat FullHD-näyttöjä, joten resoluutio pysyy samana kuin edellämainituissa 24" näytöissäkin, ainoastaan kokoa tulee lisää.Näissä näytöissä korostuu korkeampi näytön virkistystaajuus, jota etenkin fps-pelejä pelaavat arvostavat.P.S. Vinkkinä myös listauksemme parhaista näytönohjaimista tällä hetkellä