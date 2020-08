Logitech julkaisi G923 -rattiohjaimen PC:lle ja seuraavan sukupolven pelikonsoleille

Ohjeislaitteiden valmistaja Logitech on julkaissut uuden version suositusta rattiohjaimesta.

Logitech lupaa G923 -rattiohjaimen tarjoavan "äärimmäisen realistisen ajotuntuman" PC:lle sekä pelikonsoleille. Polkimilla varustettu rattiohjain tulee toimimaan myös Xbox Series X:n kanssa sen julkaisun jälkeen sekä PlayStation 5 -pelikonsolilla edellyttäen, että Sony Interactive Entertainment hyväksyy tuotteen.Logitech G923 -rattiohjainpaketti koostuu tukevasta metallirunkoisesta rattiohjaimesta ja erillisestä poljinosasta. Rattiin on lisätty useita painikkeita ajopelejä varten ja formulapelejä varten löytyy siipimalliset käsivaihteet. Ratin valintarullassa on 24 porrasta ja sillä on helppo valita rattiohjaimen eri toimintoja, kuten jäykkyyttä, vääntöä, jarrutehoa ja monia muita pelitoimintoja. Ratissa on myös led-mittari, joka ilmoittaa kierrosluvut.Rattiohjaimen Trueforce -tekniikka hyödyntää ajopelien fysiikkaa ja äänimaailmaa reaaliaikaisesti ajotuntuman mallintamiseen. Näin eri ajoneuvojen äänet, ajopinnat ja renkaiden pito välittyvät rattiin tarkasti ja realistisesti. Trueforce yhdistyy saumattomasti suoraan pelimoottoriin ja prosessoi tietoa jopa 4000 tapahtuman sekuntinopeudella.Ohjauspyörä on harjattua terästettyä ja se on päällystetty aidolla nahalla. Ohjauspyörä on varustettu 900 asteen kääntösäteellä. Kolme metallipoljinta oletusarvoisesti tottelevat ajopeleissä kytkin-, jarru- ja kaasupoljinten toimintoja.Kaikenlaisia toimintoja voi hallita PC:llä Logitechin G Hub -ohjelmistolla. Ohjelmistolla voi esimerkiksi luoda erilaisia profiileja eri pelejä varten."Laadukas voimapalautteella varustettu rattiohjain saattaa merkitä eroa voiton ja ajovirheistä johtuvan häviön välillä", kommentoi McLaren-tiimin Formula 1 -kuljettaja Lando Norris. "Logitech G923 -rattiohjain luo TRUEFORCE-tekniikan avulla tarkan ja realistisen mallinnuksen oikeasta ajokokemuksesta. Tärinäpalautteen avulla voin tuntea uhkaako autoni takaosa irrota ajopinnasta tai onko autoni vaarassa lähteä spinnaamaan liian kovassa vauhdissa. Tärinän ansiosta ehdin tehdä korjausliikkeet ajoissa ja pysyä kisan johdossa.""Olemme viime vuosina olleet läheisesti tekemisissä sekä ajosimulaatiopelaajien että ammattilaiskisakuljettajien kanssa kerätäksemme tietoa eri ajopelikokemuksista. Olemme hyödyntäneet tätä tietoa ja näitä kokemuksia luodaksemme mahdollisimman tarkan, monipuolisen ja realistisen ajopelituntuman uuden sukupolven rattiohjaimelle", kommentoi Logitech G:n johtaja Ujesh Desai. "TRUEFORCE luo pelaajalle tuntemuksen siitä, kuin itse olisi oikealla tiellä ja oikean kilpa-auton ratissa. Ohjaimen voimapalaute nostaa ajokokemuksen uudelle tasolle ja jokainen rattia kokeillut onkin noussut ajopenkiltä hymy kasvoillaan."Logitech G923 tulee myyntiin elokuussa 399 euron kuluttajahintaan. Ohjaimen tyyliksi voi valita joko PlayStationin tai Xboxin, jolloin rattiohjaimeen saa oikeanlaiset painikkeet.Ohjain on kehitetty virallisen PlayStation-lisenssiohjelman puitteissa ja se on virallisesti lisensoitu PlayStation 4:lle ja tulee toimimaan PlayStation 5:n kanssa sen julkaisun jälkeen edellyttäen, että Sony Interactive Entertainment hyväksyy tuotteen. Ohjain on yhteensopiva myös Xbox One -pelikonsolin kanssa sekä Xbox Series X:n kanssa sen julkaisun jälkeen. Konsoleiden lisäksi pelaaminen onnistuu myös PC-tietokoneilla.Lisätietoa G923 -rattiohjaimesta saa täältä