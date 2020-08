Samsung esitteli uuden huipputabletin: Tässä on Galaxy Tab S7

Samsung on tänään järjestänyt ensimmäisen virtuaalisen Unpacked-tapahtuman. Tapahtuman ykkösjulkistus oli tietysti uudet Galaxy Note20 -huippupuhelimet . Näiden lisäksi yhtiö kuitenkin uudisti myös muita tuotelinjastoja, ml. Galaxy Tab -tabletteja.

Galaxy Tab S7 Wi-Fi, 128GB - 799 €





Galaxy Tab S7 LTE, 128GB - 899 €





Galaxy Tab S7+ Wi-Fi, 128GB - 999 €





Galaxy Tab S7+ 5G, 128GB - 1 249 €

Uusi Galaxy Tab S7 saapuu kahtena eri kokoversiona, joista Tab S7 sisältää 11 tuuman näytön ja S7+ puolestaan 12,4 tuuman näytön. Molemmissa laitteissa näyttö tarjoaa edeltäjää nopeamman 120 hertsin virkistystaajuuden.S7:ssä paneeli on tosin LCD-paneeli, kun S7+ tarjoaa Samsungin oman OLED-paneelin.Muotoilu tarjoaa kokonaan metallisen kuoren, jota on edeltäjästä hiottu reunoista hieman terävämmäksi. Yhtiön mukaan Tab S7 on metallirakenteesta huolimatta kevyt.Molemmista löytyy uusi huippupiiri Snapdragon 865+, 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia ja jopa 256 gigaa muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa. Akun lataaminen onnistuu 45 watin vauhdilla USB-C-liittimen kautta.Näytön lisäksi kenties merkittävin uudistus on tapahtunut S Pen -styluksessa. Kynä tarjoaa aiempaa huomattavasti paremman vasteen. Yhtiön mukaan tekoälyllä ja paremmalla laitteistolla on saavutettu 9 millisekunnin vasteaika, jonka avulla kirjoittaminen tuntuu entistä luonnollisemmalta.Pieni ero laitteiden väliltä löytyy myös sormenjälkilukijasta, joka on perinteisesti kotinäppäimessä S7:ssä, mutta näytön alla S7+:ssa.Tab S7:n ostajille tarjotaan myös YouTube Premium -tilausta ilmaiseksi.Tab S7 tulee saataville 21. päivä WiFi- ja LTE-malleina ja S7+:sta löytyy WiFi-mallin lisäksi myös 5G-malli. Suositushinnat ovat seuraavat: