Apple julkaisi 27-tuumaisen iMacin useilla uudistuksilla

Apple 27-tuumaisesta iMac -tietokoneesta. Uudistettu malli tarjoaa nyt muun muassa tehokkaampaa suorituskykyä sekä paremmat mikrofonit, kaiuttimet ja kameran. on julkaissut päivitetyn version-tietokoneesta. Uudistettu malli tarjoaa nyt muun muassa tehokkaampaa suorituskykyä sekä paremmat mikrofonit, kaiuttimet ja kameran.

Uusi 27-tuumainen iMac tarjoaa jopa 10-ytimisen Intel Core i9 ‑prosessorin, joka yltää jopa 5,0 GHz Turbo Boost -kellotaajuuteen. Prosessorin tueksi saa 8 - 128 gigatavua 2666 MHz DDR4-muistia. SSD-tallennustilaa saa puolestaan 256 gigatavusta aina 8 teratavuun asti.Grafiikoita iMacin Retina 5K -näytölle tuottaa Radeon Pro 5300 (4Gt), Radeon Pro 5500 XT (8GT), Radeon Pro 5700 (8Gt) tai Radeon Pro 5700 XT (16 Gt).27 tuuman Retina 5K -näyttö (5120 x 2880) on varustettu Applen True Tone -teknologialla ja sen kirkkaus yltää 500 nitiin. Valinnaisena lisäyksenä 27 tuuman iMaciin on saatavana Pro Display XDR:n mukana lanseerattu nanopinnoitelasi.Lisäksi 27-tuumainen iMac tarjoaa nyt Full HD FaceTime -kameran, studiotason kolmen mikrofonin järjestelmän sekä paremmat kaiuttimet. Koneen T2 -turvapiiriä hyödynnetään kameran kuvankäsittelyssä sekä äänentoiston parantamisessa. Liitäntöjen osalta on tarjolla kaksi Thunderbolt 3 (USB‑C) ‑porttia ja neljä USB‑A-porttia.Uuden 27-tuumaisen iMacin lähtöhinta on Suomessa 2199 euroa. Pakkaukseen kuuluu myös Magic Mouse 2, Lightning–USB-kaapeli, Magic Keyboard ja virtajohto.Lisätietoa uudesta iMacista saa täältä Lue myös: