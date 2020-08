Päivän diili: pieni ja kevyt Razer Viper Mini -pelihiiri nyt 36,95 euroa

Razer on viime aikoina julkaissut laadukkaita oheislaitteita kuten Viper -pelihiiren. Tämän pelihiiren pienempi versio on nyt alennuksessa.

Razer Viper Mini -pelihiirtä myydään nyt 36,95 eurolla , kun viime aikoina hiirtä on myyty 49 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla hiirtä on myyty.Razer Viper Mini on kevyempi ja kooltaan pienempi versio Razerin Viper -pelihiirestä . Viper Mini on kooltaan 118.3 mm x 53.5mm x 38.3 mm ja se painaa vain 61 grammaa. Muotoilun ansioista Viper Mini sopii kumpaankin käteen. Langallinen hiiri käyttää Razerin Speedflex -johtoa, jonka pituus on 1.8 metriä.Viper Mini on varustettu 8,500 DPI:n optisella sensorilla ja hiiren kytkimien luvataan kestävän jopa 50 miljoonaa klikkausta. Lisäksi hiirestä löytyy Razerin RGB-valaistus ja tarkka vierityspyörä.Lisätietoa Viper Mini hiirestä saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 9.8. asti ja saatavuus on hyvä.