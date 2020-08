Razer julkaisi BlackShark V2 -kuulokkeet uudenlaisella kuuloke-elementillä

BlackShark V2 -pelikuulokkeet. Razer on julkaissut yhdessä ammattipelaajien kanssa suunnitellut-pelikuulokkeet.

Kuulokkeissa käytetään täysin uusia Razer Triforce Titanium 50 mm elementtejä. Elementin nimi tulee titaanipinnoitetuista kalvoista, jotka auttavat äänitaajuuksien erottelussa ja sallivat korkean, keskitason ja matalan alueiden yksilöllisen virityksen.Lisäksi kuulokkeista löytyy THX-tilaääni, joka auttaa pelaajaa paikantamaan äänilähteen pelissä.Myös pelaajien väliseen kommunikointiin on panostettu. Kuulokkeissa käytetään HyperClear -mikrofonia kardioidi-suuntakuviolla. Mikrofoni on viritetty keskittymään ottamaan äänen edestä ja vähentämään takaa sekä sivuilta tulevia ääniä, jotta käyttäjän puhe olisi mahdollisimman selkeä.Lisäksi pakkauksen mukana toimitetaan USB-äänikortti, joka tarjoaa mikrofonille useita asetuksia säätämiseen.BlackShark V2:n korvakupit peittävät korvat kokonaan ja ne tarjoavat Razerin mukaan edistyneen passiivisen melunvaimennuksen. Korvakupeissa käytetään erittäin pehmeää, hengittävää muistivaahtoa, jonka avulla kuulokkeiden pitäisi olla erittäin mukavat pitkissä pelisessioissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on kestävä ja kuulokkeet painavat 262 grammaa.Yhteyden muodostamisesta vastaa 3.5 mm:n ääniliitäntä, jolla kuulokkeet voidaan yhdistää vaikkapa tietokoneeseen, pelikonsoleihin sekä moniin mobiililaitteisiin. USB-äänikortti on yhteensopiva vain Windows 10 -laitteiden kanssa.Razer BlackShark V2 -kuulokkeiden suositushinta on 109,99 euroa ja ne ovat saatavilla välittömästi.Lisätietoa BlackShark V2 -kuulokkeista saa tästä Lisäksi kuulokkeista löytyy hieman karsitumpi BlackShark V2 X -versio hieman erilaisilla elementeillä eikä kuulokkeisiin kuulu USB-äänikorttia. Mikrofoni ja passiivinen melunvaimennus ovat samat. Nämä kuulokkeet myös painavat hieman vähemmän (240 grammaa).BlackShark V2 X suositushinta on 69,99 euroa.Lisätietoa BlackShark V2 X -kuulokkeista saa tästä Lue myös: