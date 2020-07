Logitech julkaisi langattoman version G Pro X -pelikuulokkeista

Logitech julkisti kilpapelaamiseen suunnitelluista G Pro X -pelikuulokkeista langattoman version. Langallisen version Logitech Oheislaitteiden valmistajajulkisti kilpapelaamiseen suunnitelluista G Pro X -pelikuulokkeista langattoman version. Langallisen version Logitech julkaisi jo vuosi sitten

hyödyntävät langattomassa tiedonsiirrossa Logitechin 2,4 gigahertsin LIGHTSPEED-lähetystekniikkaa , joka tarjoaa käyttöetäisyyden yli 12 metriin. Akunkeston luvataan kestävän täydellä latauksella yli 20 tuntia. Kuulokkeet ladataan USB-C -liitännän avulla.Langallisen version tapaan langattomat kuulokkeet hyödyntävät Blue VO!CE -mikrofonitekniikkaa, joka on kehitetty yhteistyössä Blue Microphonesin kanssa. Blue Vo!ce -mikrofonitekniikkaa hallitaan Logitech G HUB -ohjelmistolla ja se käytännössä auttaa saavuttamaan paremman sekä selkeämmän äänen.Lisäksi langattomat kuulokkeet on myöskin valmistettu teräksestä ja alumiinista, joten rakenne on kestävä sekä kevyt, ja niissä käytetään 50 mm:n Pro-G elementtejä."Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED on tärkeä lisäys PRO-mallistoomme. Uudet pelikuulokkeet tarjoavat peliammattilaisille ja kilpapelaajille langatonta ääniviestintää, hyvää suorituskykyä ja miellyttävän käyttökokemuksen ilman häiritseviä johtoja", kommentoi Logitech G PRO -tuotepäällikkö Chris Pate.Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED -pelikuulokkeet tulevat myyntiin elokuussa 199 euron suositushintaan.