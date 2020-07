Intel kompuroi pahasti – Jäämässä 7 nanometrin prosessi myöhästyy pahasti

Intel ilmoitti viime viikolla osavuosituloksensa julkistamisen yhteydessä, että yhtiö on joutunut lykkäämään 7 nanometrin prosessilla valmistettujen prosessoreiden julkaisua puolella vuodella.

Intel ei ole saanut prosessia toimimaan taloudellisesti kestävällä tavalla, sillä 7 nanometrin tuotannon saanto laahaa jo 12 kuukautta perässä yhtiön omaan sisäiseen aikatauluun verrattuna. Puolijohdejätin mukaan 7 nanometrin prosessilla valmistetut suorittimet saapuvat markkinoille vasta vuonna tai vuoden 2023 alussa.Tuotannon viivästymisen takia Intel on päättänyt varasuunnitelmana turvautua ulkopuoliseen tuotantoon grafiikkaprosessoreiden osalta. Intelin on tarkotus julkaista ensimmäinen 7 nanometrin prosessilla valmistettu grfiikkaprosessori vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2022 alussa. Grafiikkapiirien aikataulu on siis hieman edellä suorittimiin nähden.Uutisten jälkeen Intel ilmoitti järjestävänsä yhtiön sisäisen teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuurikehityksen uudelleen. Teknologiakehityksen johtoon nousee Ann Kelleher ja hän on päävastuussa 7 ja 5 nanometrin prosessien kehityksestä. Organisaatiomuutosten myötä IntelinMurthy Renduchintala jättää tehtävänsä 3. elokuuta.Kun Intel valmistautuu 7 nanometrin prosessiin siirtymiseen, kilpailevia tuotantoprosesseja kehittävät Samsung ja TSMC siirtyvät jo 3 nanometrin prosesseihin.