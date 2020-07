LG julkaisi UltraGear 27GN950 -pelinäytön - 4K-resoluutio ja yhden millisekunnin GtG-vasteaika IPS-näyttötekniikalla

LG on julkaissut UltraGear 27GN950 -pelinäytön, joka erottuu muista pelinäytöistä korkealla resoluutiolla ja pienellä vasteajalla. -pelinäytön, joka erottuu muista pelinäytöistä korkealla resoluutiolla ja pienellä vasteajalla.

LG UltraGear 27GN950 on kooltaan 27 tuumaa. Malli käyttää 4K (3840 x 2160) -resoluutiota, jossa maailman ensimmäisenä näyttönä kyetään saavuttamaan yhden millisekunnin GtG-vasteaika IPS-näyttötekniikalla. Jo viime vuoden UltraGear 27GL850 -malli kykeni saavuttamaan yhden millisekunnin GtG-vasteajan IPS-näyttötekniikalla, mutta alhaisemmalla resoluutiolla.Uusi näyttö kattaa 98 prosenttia DCI P3 -väriavaruudesta ja tukee VESA Display Stream Compression (DSC) -teknologiaa, joka mahdollistaa häviöttömän 4K-sisällön toiston 10-bittisillä väreillä ja 144 Hz:n virkistystaajuudella DisplayPort-liitännän kautta. Lisäksi näyttö on VESA DisplayHDR 600 -sertifioitu ja siitä löytyy NVIDIA G-SYNC- ja HDR-tuet. Näytön kirkkaus yltää 400 nittiin.Liitäntöjen osalta on tarjolla 2x HDMI, 1x DisplayPort ja USB 3.0. Näytön jalustasta löytyy korkeudensäätö, kierto ja kallistus.LG UltraGear 27GN950 -näytön lanseeraamisen yhteydessä LG julkistaa myös UltraGear-sarjan uuden logon, jonka siivet symboloivat voittoa.Näyttö tulee saataville ympäri maailmaa heti. Näytön hinta on 799 dollaria, mutta tarkkoja hinta- ja saatavuustietoja ei vielä paljastettu.