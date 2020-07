Päivän diili: Samsungin 24-tuumainen kaareva näyttö hinta nyt 129 euroa - säästä 120 euroa

Gigantilla on tarjouksessa Samsungin 24-tuumainen kaareva näyttö.

Samsung C24T550FDU -näyttöä myydään nyt 129 eurolla , kun viime aikoina näytön hinta on ollut 249 euroa. Tämä on myös alin, hinta jolla kyseistä näyttöä on myyty.Tämä Samsungin näyttö on kaareva ja siinä käytetään 24 tuuman VA-paneelia, jonka resoluutio yltää Full HD -tasolle. Lisäksi virkistystaajuus yltää 75 hertsiin. Liitäntöjen osalta tarjolla on HDMI, DisplayPort ja VGA.Isompaa näyttöä kaipaavalle löytyy Samsung LC27T550FDUXEN, jota myydään nyt 199 euron hinnalla . Näyttö tarjoaa samoja ominaisuuksia 27 tuuman koossa.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjouksen kestoa ei ole mainittu.