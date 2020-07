Razer julkaisi ensimmäisen 60% Huntsman Mini -näppäimistön

Razer Huntsman Mini. Tietokoneen oheislaitteiden valmistajana tunnettu on julkaissut yrityksen ensimmäisen 60% -näppäimistön. Razer on viime aikoina tehnyt hyvää työtä keräämällä ja kuuntelemalla yhteisön mielipiteitä, jonka myötä on syntynyt Huntsman TE -näppäimistö sekä nyt julkaistu

Huntsman Mini käyttää muista Huntsman-näppäimistöistä tuttuja Opto-Mechanical -kytkimiä. Näppäimistö on saatavilla sekä Linear Optical- että Clicky Optical -kytkimillä. Linear Optical -kytkimet esiteltiin alle vuosi sitten Huntsman TE -näppäimistön yhteydessä, mutta Razer nyt tehnyt muutoksia kytkimeen yhteisön palautteen perusteella, sillä kytkin on entistä hiljaisempi.Huntsman Mini -näppäimistön alin rivi on kooltaan standardi, joten näppäinhatut voi helposti vaihtaa. Tosin näppäimistön mukana toimitetaan laadukkaat Doubleshot PBT -näppäinhatut. Näppäinhattuihin on myös panostettu, sillä Razer tuo Doubleshot PBT -näppäinhattuja saataville muun muassa pohjoismaisella asettelulla.Lisäksi Huntsman Mini tarjoaa irrotettavan USB-C -liitännän ja Razer Chroma -valaistuksen. Razer Synapse 3 -ohjelmiston avulla voi myös makroja mihin tahansa näppäimeen.Näppäimistön hinta Clicky Optical -kytkimillä on 129,99 euroa (saatavilla heti) ja Linear Optical -kytkimillä 139,99 euroa (saatavilla elokuussa).Lisätietoa näppäimistöstä saa tästä