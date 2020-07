Opas: Näin tiedät mikä prosessori tietokoneessasi on

Jokaisessa tietokoneessa on prosessori (CPU) eli prosessori. Sen valmistaja on erittäin todennäköisesti joko Intel tai AMD. Mutta sen selvittäminen, kumman prosessori tietokoneessa on - tai mikä tarkka malli prosessorista on käytössä - ei ole aina täysin selvää.

Vaihtoehto 1: Järjestelmän tietojen kautta (Windows 10)

Mene Windowsin aloitusvalikon kautta kohtaan Asetukset (kuvassa näkyvä symboli)

Napauta kohtaa Järjestelmä esiin aukeavasta valikosta

Napauta seuraavaksi kohtaa Tietoja

Prosessorin tiedot näkyvät Laitemääritykset alla, Suoritin -kohdan vieressä.



Vaihtoehto 2: Tehtävienhallinnan kautta (Windows 10)

Napsauta hiiren kakkospainiketta (=oikea hiirennäppäin) alareunan tehtäväpalkissa (taskbar)

Valitse esiin aukeavasta valikosta kohta Tehtävienhallinta

Napsauta Suorituskyky -välilehteä (jos et näe "Suorituskyky" -välilehteä, niin napsauta "Lisätietoja" -kohtaa saadaksesi sen näkyviin) Tässä näet suorittimesi tiedot.









Toivottavasti jompi kumpi näistä tavoista auttoi ja nyt tiedät koneesi prosessorin valmistajan ja mallin.



