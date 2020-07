Päivän diili: Acerin 27 tuuman 4K 120 Hz -pelinäyttö nyt 399 euroa - säästä 300 euroa

Acerin 4K -resoluutiolla ja 120 Hz virkistystaajuudella toimiva Nitro XV273KP -pelinäyttö on nyt hyvässä alennuksessa.

Acer Nitro XV273KP -pelinäyttöä myydään nyt 399 eurolla , kun yleensä näyttöä myydään 699 eurolla eli säästöä tulee peräti 300 euron edestä. Tämä on myös alin hinta, jolla kyseistä näyttö on myyty.Acer Nitro XV273KP tarjoaa varsin komean kattauksen ominaisuuksia. Kooltaan näyttö on 27 tuumaa ja se toimii 4K -resoluutiolla (3840 x 2160). Lisäksi tämä IPS-näyttö toimii 120 hertsin virkistystaajuudella ja siitä löytyy DisplayHDR 400 -tuki sekä AMD FreeSync -teknologiaLiitäntöjen osalta on tarjolla kaksi HDMI- ja DisplayPort-porttia. Näytön jalusta tarjoaa erilaisia ergonomisia säätöjä, mutta näytön voi halutessaan kiinnittää muuhun telineeseen VESA 100 x 100 -kiinnityksen avulla.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjouksen kestoa ei ole mainittu.