Samsung Chromebook 4 saapuu Suomen markkinoille

Samsung esitteli Chromebook 4 ja Chromebook 4+ -Chromebook-kannettavat jo useita kuukausia sitten, mutta nyt näistä ensimmäinen on päätetty tuoda myyntiin myös Suomen markkinoille. Ehkäpä myöhemmin Suomen markkinoilla nähdään myös muitakin Chromebook-kannettavia, kuten huippuominaisuuksilla varustettu Galaxy Chromebook Chromebook 4 on kohtuullisen pieni kannettava, sillä näytön koko on 11,6 tuumaa HD-resoluutiolla (1366 x 768). Painoakin on kertynyt vain 1,18 kg laitteen mittojen ollessa 287.9 x 202.3 x 16.7 mm. Rakenteen osalta laitteen pitäisi kestää hyvin käyttöä, sillä Chromebook 4 on läpäissyt MIL-STD-810G-kestävyysluokituksen.Laitteen suorituskyvystä vastaa Intel Celeron N4000 -suoritin, jonka parina on 4 gigatavua muistia. Tallennustilaa on 32 gigatavua (eMMC). Akunkeston luvataan yltävän noin 12,5 tuntiin.Chromebook 4 sisältää yhden USB-C -liitännän ja USB 3.0 -portin sekä muistikorttipaikan ja kuulokeliitännän."Olemme iloisia voidessamme laajentaa kannettavien tietokoneiden valikoimaamme Chromebook 4:llä Suomen markkinoilla. Tämän paluun osalta keskitymme kannettaviin tietokoneisiin, joiden kysyntä on erittäin kovaa. Kannettavilta odotetaan ohutta muotoilua, keveyttä, ulkonäköä sekä pitkää akunkestoa ja korkeaa suorituskykyä, käytetään niitä sitten töissä tai vapaa-ajalla. Chromebook 4 mahdollistaa kaikkien Googlen ohjelmistojen ja ekosysteemien vaivattoman hyödyntämisen", kertoo Samsungin Pohjoismaiden kytkettyjen laitteiden myyntijohtaja Fredrik Pantzar."Käytit Chromebook 4:ää sitten työnteossa tai vapaa-ajallasi, se mukautuu elämäntyyliisi niin kotona kuin liikkeelläkin. Olemme iloisia voidessamme tarjota yhdessä Samsungin kanssa Chromebookien nopeutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä Suomen markkinoilla, ja odotamme jatkoa innolla", kertoo Stefanie Witte, liiketoimintajohtaja, Chrome OS Northern Europe & DACH, Google.Samsung Chromebook 4:n myynti alkaa Suomessa elokuun alussa 329 euron suositushinnalla.