Huawei MateBook 13" ja MateBook 14" (2020) -kannettavat myynnissä Suomessa

Huawei on tuonut kaksi kevyttä kannettavaa myyntiin Suomessa. MateBook 13" ja 14" (2020) -kannettavien hinnat alkavat 899 eurosta. Huawein on aiemmin tänä vuonna tuonut myyntiin MateBook D 14" ja MateBook D 15" -kannettavat sekä tehokkaan MateBook X Pron.

Huawei MateBook 13" ja MateBook 14" (2020) hinnat

Core i5-10210U, UHD Graphics 620, 8 GB RAM: 899 euroa

Core i5-10210U, MX250, 8 GB RAM: 999 euroa

Core i7-10510U, MX250, 16 GB RAM, kosketusnäyttö: 1199 euroa

Core i5-10210U -suoritin, MX350 8 GB RAM: 1099 euroa

Core i7-10510U -suoritin, MX350, 16 GB RAM, kosketusnäyttö: 1299 euroa

MateBook 13" ja 14" (2020) -malleissa on 10. sukupolven Intel Core i5-10210U -prosessori tai Core i7-10510U -prosessori. Molempiin laitteisiin saa 8 / 16 gigatavua LPDDR3-muistia ja sisäistä tallennustilaa on saatavilla 512 gigatavua.Molemmat kannettavat hyödyntävät 3:2 -kuvasuhteen IPS-näyttöä, jonka resoluutio on 2160 x 1440. Molemmista kannettavista löytyy kosketusnäytöllinen vaihtoehto.MateBook 13" mitat ovat 286 mm x 211 mm x 14,9 mm ja painoa löytyy noin 1,3 kg. Isomman laitteen mitat ovat vastaavasti 307,5 mm x 223,8 mm x 15,9 mm ja painoa on noin 1,49 kg.MateBook 13" tarjoaa liitäntöjen osalta kaksi USB-C -liitäntää, joista toista hyödynnetään laitteen lataamisessa. MateBook 14" puolestaan tarjoaa yhden USB-C -liitännän, yhden USB A3.0 -portin, yhden USB A2.0 -portin sekä HDMI -liitännän. Molemmissa on myös kuulokeliitäntä.Isomman MateBook 14" -mallin sisältä löytyy 56 wattitunnin akku, jonka luvataan tarjoavan lähes 15 tunnin edestä jatkuvaa Full HD -videon katselua. Pienemmässä laitteessa on 41,7 Wh akku ja se tarjoaa noin 11 tunnin edestä katselua. Molempien laitteiden varustukseen kuuluu 65 watin USB-C -laturi.Molemmissa laitteissa on taustavalaistu näppäimistö, johon on piilotettu painikkeen alle web-kamera. Molemmat laitteet tarjoavat myös sormenjälkitunnistimen.Ohjelmiston osalta luotetaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää, johon on lisätty muiden Huawein kannettavien tavoin Huawei Share. Tällä voi yhdistää tietokoneen ja Huawein puhelimen yhteen tiedostojen ja kuvien jakamista varten. Käyttäjä voi myös hallinnoida saumattomasti puhelimen mobiilisovelluksia tietokoneen näytöllä ja esimerkiksi vastata saapuvaan puheluun suoraan tietokoneen näytöltä."Huawei Sharen mahdollistama saumaton yhteys kannettavien tietokoneiden ja älypuhelinten nostaa kuluttajan käyttökokemuksen uudelle tasolle. Laitteiden välinen saumaton moninäyttöyhteistyö ja sen kehittäminen ovatkin Huawein strategian keskeisiä kohtia. Huawei MateBook-sarjan uudet kannettavat ovat loistava valinta heille, jotka etsivät kevyttä, monipuolista ja tehokasta kannettavaa tietokonetta", kertoo Wang Yinfeng, President of PC and Tablet Product Line.MateBook 13" 2020 -kannettava on saatavilla kolmena versiona, joista kallein malli sisältää Core i7-suorittimen, 16 gigatavua muistia ja kosketusnäytön:MateBook 14" 2020 -kannettava on saatavilla kahtena versiona, joista kalliimpi kokoonpano sisältää tehokkaamman suorittimen, enemmän käyttömuistia ja kosketusnäytön:Lisätietoa MateBook 13" kannettavasta saa tästä ja MateBook 14" kannettavasta tästä