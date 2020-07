Huawein edullinen MatePad T8 -tabletti saapui myyntiin Suomessa - hinta 99 - 129 euroa

Huawei on tuonut Suomessa myyntiin MatePad T8 -tabletin. Tablet on heti saatavilla Wifi- ja LTE-malleina, joiden suositushinnat ovat 99 euroa ja 129 euroa. on tuonut Suomessa myyntiin MatePad Pron rinnalle edullisen. Tablet on heti saatavilla Wifi- ja LTE-malleina, joiden suositushinnat ovat 99 euroa ja 129 euroa.

MatePad T8 hyödyntää 8 tuuman 1280 x 800 -resoluution näyttöä. Näytön reunojen kerrotaan olevan 4,9 millimetriä leveät ja näyttö-runko-suhteen yltävän 80 prosenttiin. Koon puolesta tabletin luvataan olevan helppo käyttää yhdellä kädellä. Painoa laitteelta löytyy 310 grammaa.Lisäksi tabletti sopii myös lapsille. Laitteessa on Kids Corner, joka on lapsille suunniteltu, turvallinen tila oppimiseen ja hauskanpitoon. Vanhemmat voivat myös hallita lapsille tarjolla olevaa sisältöä, sovelluksia sekä aikaa.Tabletin EMUI 10.0.1 -käyttöjärjestelmä perustuu Android 10 -versioon. Laitteessa käytetään Huawei Mobiles Services -taustapalveluja sekä Huawein AppGallery -sovelluskauppaa Laitteen sisällä on 5100 mAh akku, jonka luvataan tarjoavan jopa 12 tunnin edestä jatkuvaa videotoistoa. Sisäistä tallennustilaa on vain 16 gigatavua, mutta sitä saa lisättyä muistikortilla. Käyttömuistia on 2 gigatavua."Huawei MatePad T8 on vapaa-ajan käyttöön soveltuva edullisempi tabletti, joka täydentää tabletti-mallistoamme. MatePad T8 -tabletissa on pitkä akunkesto ja se soveltuu siroutensa ja keveytensä ansiosta mainiosti matkalle mukaan otettavaksi ja lapsiperheille. Uudet Huawei Video-ja Huawei Music -palvelut viihdyttävät kaikkia perheenjäseniä monipuolisen sisältönsä ansiosta ja tabletin näytöltä on miellyttävä katsella konsertteja ja leffoja", kertoo Huawei Suomen kuluttajaliiketoiminnan markkinointi-ja viestintäjohtaja Elina Takala.Huawei MatePad T8-mallin myynti alkaa Suomessa torstaina 9.7.2020 ja se on saatavilla tyylikkään siniharmaassa värissä. Saatavilla tulee olemaan kaksi mallia: Wi-Fi, jonka suositushinta on 99 euroa ja LTE, jonka suositushinta on 129 euroa.Lisätietoa tabletista saa tästä