Salamannopeat yhteydet paranevat – Intel esitteli Thunderbolt 4:n

Intel on päivittänyt Thunderbolt-tiedonsiirtoväylänsä uuteen aikaan. Uusi versionumeroa neljä kantava spesifikaatio lupaa parannuksia tiedonsiirtoon ja tuen usean portin järjestelmille. Varsinainen maksimitiedonsiirtonopeus pysyy kuitenkin samana kuin ennen eli 40 gigabitissä sekunnissa.



Thunderbolt 4 -yhteensopivien tietokoneiden on tuettava vähintään yhtä 8K-näyttöä tai kahta 4K-näyttöä. Lisäksi Intel vaatii PCIe-väylien tiedonsiirtonopeuden olevan 32 Gbps. Intelin uudet speksit mahdollistavat myös neljän portin käytön Thunderbolt-näytöissä tai -telakoissa. Aikaisempaan nähden vaatimukset ovat tiukentuneet kaksinkertaisiksi, mikä todennäköisesti tulee näkymään Thunderboltilla varustettujen tietokoneiden hinnoissa vaikka Intel ei suoranaisesti perikkään lisenssimaksuja tarjoamastaan teknologiasta.



Käyttömukavuutta parantavina uusina vaatimuksina on yhden Thunderbolt 4 -pohjaisen USB-C-portin varaaminen kannettavan tietokoneen lataamiseen sekä mahdollisuus herättää tietokone lepotilasta Thunderbolt-telakkaan kytketyn näppäimistön ja hiiren kautta.





Ensimmäiset Thunderbolt 4 -pohjaiset tietokoneet saapuvat markkinoille tämän vuoden lopulla Intelin Tiger Lake -suorittimien myötä (11. sukupolven Core-prosessorit).





