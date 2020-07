HyperX esitteli 160 euron Alloy Elite 2 -mekaanisen näppäimistön

HyperX on julkaissut Alloy-sarjaan Alloy Elite 2 -mekaanisen on julkaissut Alloy-sarjaan-mekaanisen näppäimistön , joka on välittömästi saatavilla esimerkiksi HyperX:n verkkosivuilta, Jimm'siltä tai Verkkokauppa.comilta 160 euron hinnalla.

Alloy Elite 2 perustuu alkuperäiseen Alloy Elite -näppäimistöön. Uusi metallisella rungolla varustettu täysikokoinen näppäimistö sisältää RGB-valaistuksen, erilliset painikkeet median hallintaan ja rullan äänenvoimakkuuden hallitaan, erilliset painikkeet valaistuksen hallintaan sekä USB 2.0 läpiviennin.Valaistuksen näyttävyyttä parantavat HyperX:n läpikuultavat Pudding-näppäinhatut, jotka on valmistettu ABS-muovista. Näppäinhattujen alta paljastuu HyperX:n Red -kytkimet, joiden luvataan kestävän 80 miljoonan klikkauksen verran. Kytkimen aktivointivoima on 45g 1.8 millimetrin aktivointimatkalla. Kokonaismatka on 3.8 millimetriä.Näppäimistön mitat ovat 444.0 x 174.0 x 37.4 mm ja painoa löytyy 1530 grammaa. Näppäimistöön kiinnitetyn kaapelin pituus on 1.8 metriä.Lisätietoa näppäimistöstä saa tästä