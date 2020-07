Päivän diili: Iso kasa näyttöjä tarjouksessa: 34" pelinäyttö 499e, 21" perusnäyttö 95e, jne...

Tänään vaikutti useissa verkkokaupoissa olevan tarjolla tarjouksia tietokoneen näytöille, varsin laidasta laitaan, joten päätimme koostaa näistä tarjouksista jonkinlaisen yhteenvdon, josko kotikonttori tarvitsisi päivitystä - tai kodin pelikone uutta, isompaa ja parempaa ruutua.

Tarjouksia oli tarjolla todellakin laidasta laitaan, aivan perusnäytöistä todella isoihin, 34" laajakulmanäyttöihin asti. Tässäpä siis pienimuotoinen kooste mielestämme mielenkiintoisimmista diileistä näyttöjen saralla juuri nyt.Aivan silmiimme ensimmäiseksi osui useammallakin kaupalla myynnissä olevaultrawide-pelinäyttö, jossa päivitystaajuutena 144Hz ja leveyttä riittää koko pöydän leveydeltä. Samaa näyttöä myytiin vielä viikko takaperin yli 800 euron hinnalla.Portteja on tarjolla varsin kiitettävästi: kaksi HDMI-liitäntää, kaksi DisplayPort-liintäntää ja kolme USB 3.0-porttia, joista yksi on varattu puhtaasti laitteiden, kuten kännykän, lataukseen.Näytöstä löytyy laaja arvostelu mm. täältä Tarjoukseen pääset tutustumaan täältä:Toisinaan myös aivan perustason näyttöjäkin tarvitaan ja siihen tarkoitukseen:n 21,5" FullHD-näyttö sopii vallan mainiosti. Näyttö ei tarjoa mitään ihmeellistä, eikä mitään yllätyksiä: pari HDMI-sisääntuloa, VGA-sisääntulon, tavanomaisen FullHD-tarkkuuden, 60Hz virkistystaajuuden, IPS-paneelin ja .. siinäpä se. Mutta hinta on edullinen.Tarjous löytyy täältä:Ja sitten palataan takaisin pelinäyttöihin, jossa tarjontaa onkin nyt kiitettävästi tarjouksessa. Acerin 24,5 -tuumainen pelinäyttö on resoluutioltaan tavanomainen FullHD, mutta tarjoaa hurjan 240Hz virkistystaajuuden, IPS-paneelilla ja tukee sekä NVIDIAn että AMD:n synkronointitekniikoita. Näytöstä löytyy kaksi HDMI-sisääntuloa, yksi DisplayPort-sisääntulo ja neljä USB 3.0 -porttia.Näyttöä myytiin vielä hetki sitten 369 euron hintaan, mutta nyt se irtoaa paristakin kaupasta 299 eurolla. Näytöstä löytyy arvostelu mm. täältä Tarjous löytyy täältä:Jotta valinta olisi hieman haastavampaa päivän tarjousten kesken, täsmälleen edellisen tarjouksen hinnalla löytyy myös toinen Acerin pelinäyttö, joka on puolestaan selkeästi isompi, mutta aavistuksen maltillisemmalla virkistystaajuudella varustettu.Näyttö tukee FreeSync-tilaa ja on varustettu kahdella HDMI 2.0 -liitännällä ja yhdellä DisplayPort -liitännällä. IPS-paneelia kehutaan hintaluokkansa parhaaksi mm. tässä arvostelussa Aiemmin näyttöä on myyty noin 350 euron hintaluokassa ja irtoaa nyt siis alle 300 euron, paristakin kaupasta.Tarjous löytyy täältä: