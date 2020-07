Klassikkokoneiden vyöry jatkuu: THEVIC20 julkistettiin, legendaarisen VIC-20 -tietokoneen retroversio

Jos retrokoneiden buumi ei vielä kyllästytä, on syksyksi tulossa jälleen uutta vanhaa tarjolle, heille, jotka elivät tietokoneiden kulta-ajalla 1980-kuvun alussa. Paluun tekee tällä kertaa VIC-20 -tietokone, joka oli legendaksi muodostuneen Commodore 64:n edeltäjä.

Kolme eri käyttötilaa VIC-20 BASIC C64 BASIC pelitila, josta voi nopeasti käynnistää minkä tahansa valmiiksi koneelle asennetun pelin

HDMI-ulostulo, jonka voi valita 50Hz tai 60Hz väliltä

neljä USB-porttia, joihin voi kytkeä peliohjaimet

yksi mukana toimitettava peliohjain

64 valmiiksi asennettua, lisensoitua peliä. Pelit ovat klassikoita sekä VIC-20:ltä että Commodore 64:lta

on täyskokoinen, alkuperäistä VIC-20:stä ulkoisesti muistuttava retropläjäys, jossa on täyskokoinen, toimiva näppäimistö sekä kasa lisensoituja pelejä. Koko kokonaisuus on laillisesti lisensoitu kaikilta oikeudenhaltijoilta, joten koneen ostamalla tulee samalla myöstukeneeksi vanhojen klassikoiden tekijöitä - tai ainakin yhtiöitä, jotka oikeudet nyttemmin omistavat.Tärkeimmät pointit THEVIC20:stä:Laite on näillä näkymin tulossa myyntiin Euroopassa lokakuussa 2020. Tekijät ovat samat, jotka toivat myyntiin viime vuonna täyskokoisen TheC64 -retrokoneen, joten osaamista löytyy taustalta.Alla THEVIC20 esittelyvideo, jossa mukana myös pätkä alkuperäistä VIC-20 -mainosmateriaalia, jota tähditti 1980-luvun alussa itse William Shatner:Jos tietokoneiden muinaishistoria kiinnostaa, suosittelemme lukemaan myös artikkelimme Commodore 64:n historiasta