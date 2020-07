Päivän diili: Razer Viper Ultimate -langaton pelihiiri 109 euroa - säästä 50 euroa

Yksi tämän hetken parhaista langattomista pelihiiristä on tarjouksessa.

Päivän diili

Razer Viper Ultimate -langatonta pelihiirtä myydään nyt 109 eurolla , kun viime aikoina tätä hiirtä on myyty 159 eurolla. Samalla tämä on alin hinta, jolla tuotetta on myyty. Viper Ultimate julkaistiin viime vuoden lokakuussa . Hiiri on myyntiintulon jälkeen kerännyt paljon kehuja ja monet sanovatkin sen olevan käytännössä yksi parhaista langattomista pelihiiristä tällä hetkellä. Hiiren mitat ovat 117 mm (pituus) x 71 mm (leveys) x 38 mm (korkeus) ja paino on 74 grammaa.Viper Ultimate käyttää Focus+ optista sensoria, joka kykenee 20000 DPI:n tarkkuuteen. Langattomasta yhteydestä vastaa Razerin HyperSpeed -teknologia, joka on Razerin mukaan 25 prosenttia nopeampi kuin kilpailijoiden vastaavat teknologiat. Langattomasti akun luvataan kestävän jopa 70 tuntia. Akku voidaan ladata Razerin latausalustalla, joka toimitetaan myös pakkauksen mukana.Lisätietoa hiirestä saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta ja se on Gigantin kuukauden tarjous. Saatavuus on hyvä.Lue myös: