Samsung Galaxy Book S-, Galaxy Book Ion- ja Galaxy Book Flex -kannettavat nyt saatavilla kaupoissa

Samsungin PC-malliston kannettavien Galaxy Book S:n, Galaxy Book Ionin ja Galaxy Book Flexin myynti alkaa tiistaina 30. kesäkuuta. Kannettavat ovat saatavilla Gigantista sekä Samsungin verkkokaupasta.

Galaxy Book S, Galaxy Book Ion ja Galaxy Book Flex hinnat

"On ilo palata pohjoismaisille PC-markkinoille. Gigantti on luonnollinen kumppanimme tälle lanseeraukselle, koska sillä on vahva kokemus ja asiantuntemus PC-markkinoista. Meillä on tottakai suuret odotukset laitteiden tullessa Suomen markkinoille", sanoo Samsungin kytkettyjen laitteiden johtaja Fredrik Pantzar Pohjoismaissa."Gigantti on jo pitkään myynyt Samsungin tuotteita, kuten älypuhelimia, tabletteja, televisioita, äänilaitteita ja kodinkoneita, ja olemme nyt iloisia siitä, että Samsung lanseeraa myös tietokoneensa Pohjoismaissa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme Samsungin avainkumppani lanseerauksen yhteydessä, ja samalla vakuuttuneita siitä, että Samsungin tietokoneet tulevat olemaan asiakkaiden arvostamia ja saavuttamaan vahvan aseman Pohjoismaiden markkinoilla", sanoo Gigantin Pohjoismaiden myyntijohtaja Farshad Samsami.Galaxy Book Flex on näistä kolmesta monipuolisin. Laitteen 13,3" QLED -kosketusnäyttö kääntyy 360 astetta eli kannettavaa voi käyttää useissa eri asennoissa. Kosketuksen lisäksi kannettavaa voi käyttää S Pen -kynällä, joka on laitteen sisällä.Galaxy Book S painaa vain 950 grammaa. Laite käyttää 13,3 tuuman Full HD LCD -kosketusnäyttöä, jonka kirkkaus yltää jopa 600 nitiin. Suorituskyvystä vastaa Intelin Lakefield i5-L16G7 (10th Gen) -suoritin ja tallennustilaa on 512 gigatavun verran. Laitteen akunkeston luvataan yltävän jopa 17 tuntiin.Galaxy Book Ion on saatavilla 15- ja 13-tuumaisena 10. sukupolven Intel Core i5 / i7-suorittimella varustettuna. 13 tuuman malli painaa alla kilon ja 15-tuumainen puolestaan noin 1,2 kg. Molemmissa malleissa on QLED-näytöt sekä pitkä akunkesto.