Loppuuko tila? Samsung esitteli kuluttajille ensimmäisen massiivisen 8 teratavun SSD:n

Normaalissa PC-käytössä kovalevyjen aika on jo pitkälti ohi, ja kaikkien kuluttajien tulisi siirtyä ainakin järjestelmäosiossaan SSD:n käyttäjiksi. Tämä johtuu pitkälti siitä, että SSD-asemien hinnat ovat tulleet olennaisesti alas ( 120 gigatavua saa vain parilla kympillä! ) ja niiden nopeus on aivan eri luokkaa perinteiseen kovalevyyn verrattuna.

Joillekin tilan tarve on kuitenkin niin suurta, että muutama teratavukin täyttyy nopeasti, joten kovalevyjen käyttö on vielä järkevää. Tähän ongelmaan pyrkii vastaamaan Samsungin juuri julkaisema uusi 870 QVO sarja.Kyseessä on uusi SSD-levyjen sarja, joka tuo saataviille ensimmäistä kertaa kuluttajalaitteissa peräti kahdeksan teratavun koon. Alkaen-mallissakin kokoa on teratavu, joka riittää monilla pitkäksi aikaa.Kyseessä ei tosin ole maailman nopein levy, eikä siihen Samsung pyrikään. Sen liitäntänä toimii SATA, joka rajoittaa siirtonopeuksia. Se on silti 560 megatavun luku- ja 530 megatuvun kirjoitusnopeudella montaa kertaluokkaa nopeampi kuin nopeimmat 7200 rpm kovalevyt.Korealaisyhtiön mukaan 870 QVO -sarja tarjoaa edeltäjää paremman kestävyyden peräti 2800 teratavun kirjoitusmäärällä sekä 13 prosenttia nopeamman satunnaislukunopeuden.Valitettavasti tässä vaiheessa Samsung ei paljasta hintatietoja huippumalliille, joka lopulta määrittelee ostaako tuota 8 teratavun hirviötä kukaan. Muiden mallien hinnoista päätellen hinta on todennäköisesti lähellä tonnia. Hinnat alkavat teratavun 130 dollarista eli n. 115 eurosta.