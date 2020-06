Steamin kesäale on alkanut

Steamin massiivinen kesäale on taas täällä. Alennuksia löytyy tuhansista tuotteista ja kampanja on voimassa 9.7. klo 20 Suomen aikaa asti.

Tuttuun tapaan tarjouksessa on jälleen erittäin kattava määrä erilaisia pelejä. Palvelun nostot löytyvät etusivulta ja listana tarjouksia voi selata läpi tästä . Steam myös tarjoaa 5 euron lisäalennuksen, kun rahaa käyttää 30 euron verran.Lisäksi kylkeen on lisätty Steamin pistekauppa, joka on Valven mukaan tullut jäädäkseen. Pisteitä ansaitaan ostamalla pelejä, lisämateriaalia, sovelluksia tai osallistumalla Steam-yhteisön toimintaan. Yhdellä eurolla saa 112 pistettä.Pisteillä voi puolestaan ostaa erilaisia animoituja tarroja, profiilin taustakuvia, hymiöitä ja muita juttuja. Steam-pistekaupan löydät tästä