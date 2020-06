Applen jättiuutinen – Historiallinen muutos macOS:ään

Tämän päivän suurin uutinen tietokonerintamalla on kiistatta Applen päätös hylätä Intelin suorittimet ja siirtyä ARM-arkkitehtuuriin. Yhtiö kertoi suunnitelmistaan WWDC:n avajaisesityksen lopussa – suurin uutinen haluttiin jättää selvästi sokeriksi pohjalle.



Big Sur -liikanimen saanut macOS-käyttöjärjestelmäjulkaisu aloittaa Applen historiallisen siirtymisen Intelin toimittamista suorittimista Applen itse suunnittelemiin prosessoreihin. Apple on kehittänyt omaa puolijohdesuunnittelua hiljalleen. Ensin kyse oli iPhonen suorittimista, minkä jälkeen mukaan otettiin muitakin iPhonen piirejä ja lopulta Applen suunnittelemia piirejä alettiin käyttää yhä useammissa laitteissa, kuten Apple Watchissa, Maceissa ja AirPodseissa.



Applen suorittimiin siirtyminen edellyttää, että nykyiset Intelin prosessoreille tehdyt sovellukset käännetään uusien suorittimien ymmärtämään muotoon. Tähän hätähuutoon Apple tarjoaa uutta Xcodea ja Rosettaa, joilla käännökset voidaan tehdä. Apple on jo muuntanut omat sovelluksensa yhtiön prosessoreiden ymmärtämään muotoon ja tekee yhteistyötä esimerkiksi Microsoftin ja Adoben kanssa, jotta näiden hyötyohjelmat toimivat alusta lähtien uusilla Maceillä.





MacOS:n ulkoasun ja sovellusten osalta Apple on pyrkinyt yhtenäistämään Macien ja iPadOS:n käyttöliittymiä, jotta ohjelmien kääntäminen ja käyttölogiikka olisi mahdollisimman samanlainen eri laitteilla. Natiiviohjelmiin Apple on tehnyt pieniä parannuksia siellä täällä. Isoihin muutoksiin ei ehkä ollut resursseja, sillä siirtyminen ARM-arkkitehtuuriin on iso urakka ja vaatii varmasti koko macOS-kehitystiimin panostusta.



Uusien macOS-sovellusten testaamiseen Apple tarjoaa kehittäjille kehitysalustaa, joka on käytännössä A12Z-piirillä varustettu Mac mini -tietokone. Ensimmäiset Applen prosessoreilla varustetut Macit tulevat markkinoille tämän vuoden lopulla ja Apple odottaa siirtymän kestävän kaksi vuotta. Muutoksesta huolimatta Apple aikoo julkaista lähitulevaisuudessa vielä Intel-pohjaisia tietokoneita.

