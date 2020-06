Apple paljasti uuden iPadOS:n – iPad tietokoneistuu vauhdilla

Apple paljasti tänään iOS 14:n lisäksi uuden ohjelmistoversion iPadeille. Uudessa iPadOS:ssä on menty yhä enemmän kohti tietokoneiden käyttöliittymiä ja näin Apple pyrkii edistämään tablettien käyttöä tiedostojen hallinnassa ja sisällön tuottamisessa.

iPadOS sisältää esimerkiksi tuen sivupalkille, joka on varsin tuttu käyttöliittymäelementti tietokonesovelluksissa. Sivupalkkiin lisätään tyypillisesti oikopolkuja tai toimintoja, joita tarvitaan usein ja ne halutaan siksi näkyvän jatkuvasti käyttäjälle. Sivupalkkien kansio- tai toimintorakenne voidaan ryhmitellä drop down -valikkoihin, jolloin ylimääräisiä toimintoja voi halutessaan piilottaa pois näkyvistä.iOS 14:n puolelta on tullut myös hillitympi Siri, joka ilmestyy jatkossa vain pienenä kuplana näytön oikeaan alakulmaan. Puhelut iPadOS:ssä näkyvät vuorostaan pieninä ilmoituksina, kun nyt puheluilmoitus peittää koko näytön. Haku toimii vuorostaan universaalina hakuna eli yhden hakupalkin kautta voidaan hakea puhelimen sisältä, sovellusten sisältä tai verkosta tietoa. Toiminto on samankaltainen kuin macOS:ssä.Apple on myös kehittänyt Pencil-kynän käyttöä iPadillä. Scribble-toiminnon ansiosta mihin tahansa voi kirjoittaa Pencil-kynällä, sillä iPadOS tunnistaa käsinkirjoittamisen ja muuntaa sen koneen ymmärtämäksi tekstiksi.