AMD julkaisi Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ja Ryzen 5 3600XT -suorittimet

AMD on julkaissut kolme uutta prosessoria 3000XT -sarjaan: Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ja Ryzen 5 3600XT.

Suorittimet perustuvat Zen 2 -arkkitehtuuriin. Nämä uudet suorittimet tarjoavat paremman valmistusprosessin myötä korkeamman Boost-kellotaajuuden sekä parempaa suorituskykyä kuin vastaavat Ryzen 3000 -sarjan suorittimet TDP-arvon pysyessä samoissa lukemissa.-suoritin käyttää 12 ydintä ja 24 säiettä. Sen peruskellotaajuus on 3.8 GHz ja Boost-kellotaajuus yltää 4.7 GHz lukemiin. TDP-arvo on 105 W.-suoritin käyttää 8 ydintä ja 16 säiettä. Tämän suorittimen kellotaajuudet ovat 3.9 ja 4.7 GHz ja TDP on myös 105 W.puolestaan hyödyntää 6 ydintä ja 12 säiettä. Kellotaajuudet ovat 3.8 ja 4.5 GHz. TDP-arvo on 95 wattia. Tämän suorittimen mukana myös toimitetaan Wraith Spire -jäähdytin.Nämä suorittimet tulevat saataville maailmanlaajuisesti 7. heinäkuuta alkaen. Ryzen 9 3900XT:n suositushinta on 499 dollaria, Ryzen 7 3800XT:n suositushinta on 399 dollaria ja Ryzen 5 3600XT:n puolestaan 249 dollaria.Lisätietoa Ryzen-suorittimista saa tästä Lue myös: