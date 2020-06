Päivän diili: PNY GeForce RTX 2060 Super -näytönohjain nyt 359 euroa - säästä 97 euroa

Mikäli pelikone kaipaa päivitystä näytönohjaimen muodossa, tässä on oiva vaihtoehto.

Päivän diili

PNY GeForce RTX 2060 Super -näytönohjainta myydään nyt 359 eurolla , joka edullisin hinta, jolla kyseistä näytönohjainta on myyty. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan tämä on myös edullisin GeForce RTX 2060 Super -näytönohjain tällä hetkellä.Tämä PNY:n näytönohjain tarjoaa kahden tuulettimen jäähdytysratkaisun. Ytimen kellotaajuus on 1470 MHz ja yltää Boost-tilassa 1650 MHz:iin. GDDR6-muistia on tarjolla 8 gigatavua. Liitäntöjen osalta löytyy 1x HDMI, 1x DisplayPort ja 1x DVI -portti.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 21.6. asti. Saatavuus on hyvä.Lisäksi tarjouksessa on myös esimerkiksi Palit RTX 2060 -näytönohjain, jota myydään nyt 299 eurolla Lue myös: