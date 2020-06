Samsungilta paluu Pohjoismaiden läppärimarkkinoille - Galaxy Book S-, Galaxy Book Ion- ja Galaxy Book Flex -kannettavat myyntiin Suomessa

Samsung tekee odotetun paluun Pohjoismaiden kannettavien tietokoneiden markkinoille tuomalla Galaxy Book -sarjan koneita myyntiin. Myyntiin saapuu kolme mallia: Galaxy Book S, Galaxy Book Ion ja Galaxy Book Flex.

Galaxy Book Flex: 2040 euroa

Galaxy Book Ion 13" i5: 1 599 euroa

Galaxy Book Ion 13" i7: 1899 euroa

Galaxy Book Ion 15" i7: 1999 euroa

Galaxy Book S: 1299 euroa

"Uuden Galaxy Book -malliston avulla tuomme suomalaisasiakkaiden saataville tehokkaita premium-luokan kannettavia tietokoneita, joissa on markkinoiden kehittyneintä akku- ja näyttötekniikkaa. Samsungin eri tuoteryhmien parhaat ominaisuudet yhdistyvät Galaxy Bookeissa käytettävyyteen, minkä lisäksi kannettavamme toimivat saumattomasti yhteen mobiiliekosysteemiemme uusimpien innovaatioiden kanssa", kertoo Samsungin Pohjoismaiden kytkettyjen laitteiden myyntijohtaja Fredrik Pantzar.Book Flex on näistä hieman monipuolisempi, sillä tämän laitteen varustukseen lukeutuu S Pen -kynä, jota laajentaa kannettavan käyttökohteita. 13,3" QLED -kosketusnäyttö kääntyy 360 astetta eli kannettavaa voi käyttää useissa eri asennoissa.Flexin suorituskyvystä vastaa 10. sukupolven Intel Core i7 -suoritin (Ice Lake), jonka tukena on 16 gigatavua LPDDR4x -keskusmuistia. NVMe-tallennustilaa on 512 gigatavun verran.Book Flex -kannettavan mitat ovat 302.6 x 202.9 x 12.9 mm ja painoa löytyy 1160 grammaa. Sisälle on saatu mahtumaan myös 69.7 Wh akku.on saatavana kokoluokissa 15 ja 13 tuumaa (QLED Full HD). Suorituskyvystä vastaa 10. sukupolven Intel Core i5 / i7-suoritin (Comet Lake) ja keskusmuistia on 8 gigatavua (i5) tai 16 gigatavua (i7). Tallennustilaa löytyy 512 gigatavun edestä.Laitteen magnesiumrunko painaa pienemmän version kohdalla vain 970 grammaa ja suuremman kohdalla 1190 grammaa. Tietokoneen kosketuslevyssä on langaton Qi-virranjako-ominaisuus, joten Ionilla voi helposti ladata muita laitteita, kuten älypuhelimia, Galaxy Buds+ -kuulokkeita ja Galaxy Watch -kelloa.Ionin sisällä on myös 69.7 Wh akku, jonka luvataan tarjoavan jopa 22 tuntia käyttöaikaa yhdellä latauksella.on näistä laitteista kevyin, sillä se painaa vain 950 grammaa. Laitteessa on 13,3 tuuman Full HD LCD -kosketusnäyttö, jonka kirkkaus yltää jopa 600 nitiin.Galaxy Book S -kannettavassa on Intelin Lakefield i5-L16G7 (10th Gen) -suoritin, jonka pariksi saa 8 gigatavua keskusmuistia. Tallennustilaa on myös 512 gigatavua ja sitä voi lisätä microSD-tuen avulla. Laitteessa ei ole ollenkaan tuuletinta, joka mahdollistaa ohuemman rungon.Kaikissa näissä uusissa kannettavissa on esiasennettuna Samsung DeX, joka laajentaa käyttökohteita, mikäli omistat Samsungin puhelimen. Galaxy Book -sarjan kannettavissa on AKG:n stereokaiuttimet, kosketusalusta, joka toimii myös langattomana laturina ja kirjautuminen koneeseen tapahtuu sormenjälkilukijan avulla.Galaxy Book -sarjan myynti alkaa kesäkuun lopussa, ja ennakkotilaukset alkavat 12. kesäkuuta Gigantin ja Samsungin verkkosivujen kautta.Suositushinnat:Lisätietoa Galaxy Book -sarjan kannettavista saa tästä