Vuosia odotettu uutinen tulee pian – Apple vaihtaa vihdoin pois Intelistä

Applelta on Bloombergin WWDC:n avajaispäivänä ilmoittaa aikeistaan siirtyä Mac-tietokoneissakin ARM-mikroarkkitehtuuriin. Kesäkuun 22. päivän iltana kannattaa pitää korvat höröllä, silläon tietojen mukaan tulossa suuren luokan uutisia. Uutistoimiston mukaan Apple aikoisi:n avajaispäivänä ilmoittaa aikeistaan siirtyä Mac-tietokoneissakin ARM-mikroarkkitehtuuriin.

Käytännön tasolla Apple tulee siis ilmoittamaan, että tulevaisuudessa Mac-tietokoneiden prosessorit perustuvat ARM:n mikroarkkitehtuuriin ja siten Applen itse suunnittelemiin prosessoriytimiin. Samalla Apple hylkää vuodesta 2005 lähtien prosessoreita yhtiön tietokoneisiin toimittaneen Intelin. Varsinainen muutos alkaa vasta vuonna 2021, jolloin markkinoille ilmeisesti tulee ensimmäinen ARM-pohjainen Mac.Apple haluaa ilmoittaa arkkitehtuurimuutoksesta hyvissä ajoin, sillä siirtymistä uuteen mikroarkkitehtuuriin ei tehdä yhdessä yössä, vaan ohjelmistokehittäjät tarvitsevat aikaa ja oikeat työkalut ohjelmistojen kääntämiseen uudelle arkkitehtuurille. Hetken aikaan ohjelmistokehittäjät joutuvat myös ylläpitämään kahta eri versiota sovelluksista: osa toimii vanhoilla Intel-pohjaisilla Maceillä ja osa uusilla ARM-pohjaisilla Maceillä.Apple säästänee arkkitehtuuriuudistuksessa hieman, mutta suurempi motiivi muutokselle lienee se, että Apple kokee pystyvänsä luomaan tehokkaampia prosessoreita nopeammalla syklillä kuin Intel. Viime vuosina Intelin suorittimien suorituskyvyn kasvukäyrä on ollut melko tasainen, mikä on antanut ARM-pohjaisille piireillä aikaa kehittyä ja ottaa Intelin etumatkaa kiinni. ARM on arkkitehtuurina energiatehokkaampi, joten uuden sukupolven Macien voidaan olettaa olevan nykyistä ohuempia.Bloombergin mukaan Apple kehittää ainakin kolmea ARM-pohjaista Maciä. Ensimmäisissä tullaan hyödyntämään A14:ää, joka löytyy näillä näkymin myös ensi syksynä julkaistavasta iPhonesta.