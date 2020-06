Päivän diili: 27-tuumainen ViewSonicin näyttö, 142e - säästä 57e!

ViewSonicin 27-tuumaisen näytön, joka tukee AMD:n FreeSync-tekniikkaa ja irtoaa nyt Päivän diilinä nostamme tällä kertaa esiin27-tuumaisen näytön, joka tukee:n FreeSync-tekniikkaa ja irtoaa nyt todella edullisesti

on 27-tuumainen FullHD -näyttö, joka tarjoaa 75Hz virkistystaajuuden, FreeSync-tuen sekä liitännät DisplayPortin, HDMI:n ja perinteisen VGA:n muodossa. Vielä pari päivää sitten näyttöä myytiin 199 eurolla, joten nyt on hyvä hetki napata itselleen edullinen ja iso näyttö.Tarjoukseen pääset täältä:Näytöllä on jo hieman ikää eikä se pelaajien nahkaa kutittele, jotka ovat tottuneet jo 144Hz virkistystaajuuksiin, vaikka se pelinäytöksi nimenomaan onkin brändätty. Mutta isona työpöytänäyttönä ViewSonic vaikuttaa erittäin hyvälle ratkaisulle, todella halpaan hintaan.Laaja arvostelu näytöstä ja sen ominaisuuksista löytyy mm. täältä Kuten aina näissä nostoissamme, olemme löytäneet tarjouksen itse, emmekä tiedä lainkaan paljonko jälleenmyyjällä on varastoa - tai kuinka kauan tarjous on voimassa. Joten kannattaa toimia nopeasti,