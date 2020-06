Päivän diili: Logitech Craft -näppäimistö nyt 99 euroa - säästä 50 euroa

Työtehoa lisäävä Crown-pyörösäätimellä varustettu Craft -näppäimistö on nyt tarjouksessa. Säädin lisää vaihtoehtoja Photoshopin tai Powerpointin kaltaisiin ohjelmistoihin.

Päivän diili

Logitech Craft -näppäimistöä myydään 99 eurolla , kun viime aikoina kyseistä tuotetta on myyty 149 eurolla. Tällä hintaa näppäimistöä saa Gigantilta, mutta tuotetta saapuu varastoon vasta 16.06.Craft -näppäimistön erikoisuus löytyy Crown-pyörösäätimestä, jolla voi ohjata toimintoja eri ohjelmissa. Säätimen avulla voi säätää muun muassa Adobe Photoshop CC:n kirkkautta, muuttaa Adobe Illustrator CC:n siveltimenvetojen painoa ja muokata kuvia Adobe Lightroom Classic CC:ssä. Nuppi tukee kääntämisen lisäksi kosketusta.Craft -näppäimistö on langaton. Sen voi yhdistää tietokoneeseen Unifying-vastaanottimella tai suoraan Bluetooth-yhteydellä. Lisäksi näppäimistössä on Logitech Ergo K860 -näppäimistön tapaan kolme Easy-Switch-painiketta, joilla näppäimistöä voidaan käyttää yhtäaikaisesti kolmella eri laitteella, esimerkiksi tietokoneella, älypuhelimella ja tablettilaitteella.Näppäinten kovera muotoilu helpottaa näppäinten löytämistä, jonka lisäksi kirjoittaminen onnistuu pimeällä taustavalaistuksen ansiosta. Valaistus menee automaattisesti päälle, kun kädet lähestyvät näppäimiä ja pois päältä, kun lopetat kirjoittamisen akun keston parantamiseksi. Akkua ladataan USB-C -liitännällä.Lisätietoa näppäimistöstä ja sen toiminnoista saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjouksen kestosta ei ole tietoa.