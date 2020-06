Samsungin 240 Hz:n virkistystaajuuden Odyssey G9 ja G7 -kaarevat pelinäytöt saapuivat myyntiin Suomessa

Samsung on kertonut Odyssey -sarjan G9 ja G7 - on kertonut Odyssey -sarjan G9 ja G7 - pelinäyttöjen saapumisesta Suomeen. Näytöt käyttävät 1000R-kaarevuudella varustettua paneelia, joka toimii 240 hertsin virkistystaajuudella.

"Samsung pyrkii aina koettelemaan mahdollisen ja mahdottoman rajoja sekä kehittämään seuraavan sukupolven pelikokemukset mahdollistavia innovaatioita. Kaarevat G9- ja G7-pelinäyttömme yhdistävät täysin uniikilla tavalla käyttömukavuuden, kirkkaan kuvanlaadun ja lyhyet vasteajat, joten pelaajat saavat näytöistä irti kaipaamaansa kehittynyttä suorituskykyä", toteaa Ossi Luoma, Samsung Suomen IT-tuotteiden myyntipäällikkö.on kooltaan 49 tuumaa ja sen 32:9 -kuvasuhteen VA-paneeli käyttää Dual Quad High-Definition -resoluutiota (DQHD; tarkkuus 5120 x 1440), joka on maailman ensimmäinen tällaisessa näytössä. Virkistystaajuus yltää 240 hertsiin asti ja vasteaika on 1 ms (GtG). Näytössä on myös NVIDIA G-SYNC ja Adaptive Sync -tekniikoiden tuki (DP1.4:n liitännän kautta). DisplayHDR 1000 -sertifikaatilla varustetun näytön maksimikirkkaus yltää jopa 1000 cd/m2 kirkkauteen.Liitäntöjen osalta G9 tarjoaa 2x DisplayPort, 1x HDMI 2.0 sekä USB hubin. Näytön mitat jalustan kanssa ovat 1147.6 x 537.2 x 416.4 mm. Painoa jalustan kanssa löytyy 16,7 kg. Näyttö tukee myös VESA 100 x 100 -kiinnitystä.G9:ssä on kiiltopintainen valkoinen ulkokuori ja sen taakse on laitettu valojärjestelmä, joka tukee 52 väriä ja viittä valoefektiasetusta.Lisätietoa Odyssey G9 -näytöstä saa tästä -näyttöä saa kahdessa koossa. 27- ja 32-tuumaiset Odyssey G7 -näytöt tarjoavat saman 1000R-kaarevuusasteen, 1 millisekunnin vasteajan ja 240 Hz virkistystaajuuden kuin G9. DisplayHDR 600 -sertifikaatilla varustettu VA-paneeli käyttää 16:9 -kuvasuhdetta sekä WQHD -tarkkuutta (2560 x 1440). G7 -näytöissä on myös NVIDIA G-SYNC ja Adaptive Sync -tekniikoiden tuki (DP1.4:n liitännän kautta).32-tuumaisen G7:n mitat jalustan kanssa ovat 710.1 x 594.5 x 305.9 mm ja painoa löytyy 8,2 kg. Pienemmän mitat ovat vastaavasti 614.6 x 576.0 x 305.9 mm ja painoa on 7,2 kg.Lisätietoa Odyssey G7 27" -näytöstä saa tästä ja G7 32" -näytöstä saa tästä Samsung Odyssey G9 ja G7 ovat nyt myynnissä Suomessa ja niiden toimitukset aloitetaan heinäkuussa. Suositushinnat ovat 1499 euroa (G9), 699 euroa (G7, 32") ja 599 euroa (G7, 27").