Huawein MatePad Pro -tabletti on nyt saatavilla Suomessa - hinnat 599 - 649 euroa

Huawein MatePad Pro -lippulaivatabletin myynti on alkanut Suomessa. Tabletista löytyy Wifi-versio sekä 4G-malli. Lisäksi tabletista on tulossa myös 5G-versio myöhemmin.

Tämän tabletin näytön koko on 10,8 tuumaa ja se toimii 2560 x 1600 -resoluutiolla. Laitteen 8 megapikselin etukamera on toteutettu punch hole -tekniikalla eli se on reikänä näytössä. Näytön reunoja kiertää kapea kaistale mustaa, jonka myötä näyttö-runko-suhteen kerrotaan yltävän 90 prosenttiin, joka on tällä hetkellä maailman suurin tablettien kohdalla.Tehoja tablettiin tuottaa Huawein Kirin 990 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua käyttömuistia. Tallennustilaa on laitettu 128 gigatavun verran. Laitteen sisällä on 7250 mAh akku, jota voi ladata langallisesti USB-C -liitännän avulla tai langattomasti. Lisäksi tabletti tukee käänteistä langatonta latausta eli tabletin avulla voi ladata vaikkapa älypuhelinta.Huawein tilanteen takia tabletista ei löydy ollenkaan Googlen palveluita tai Google Play -sovelluskauppaa. MatePad Pro -tabletissa on esiasennettuna Huawei Mobile Services -taustapalvelut ja Huawei AppGallery -sovelluskauppa. Käyttöjärjestelmä pohjautuu Android 10 -versioon ja sen päällä toimii EMUI10 -käyttöliittymä. Laite tukee muun muassa Huawein Floating Window -toimintoa, Huawei Sharea ja Multi-screen -teknologiaa, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden esimerkiksi raahata ja pudottaa tiedostoja älypuhelimen ja tabletin välillä."Huawei MatePad Pro on korkealuokkainen lippulaivamalli, joka on parantaa business-käyttäjän työtehoa älykkäiden multi-tasking-toimintojen avulla. Innovatiivinen ohjelmistojen ja eri älylaitteiden välinen kommunikaatio mahdollistaa mobiilitoimistotyöskentelyn ja miellyttävän käyttökokemuksen. Business-käyttäjä arvostaa myös tabletin tyylikästä, minimalistista muotoilua. Kaareva muotoilu takaa mukavan pidon ja kevyt tabletti kulkee kätevästi mukana", kertoo Huawei Suomen kuluttajaliiketoiminnan markkinointi-ja viestintäjohtaja Elina Takala.Lisätietoa tabletista saa tästä MatePad Pro 4G -mallin myynti alkaa Suomessa maanantaina 1.6.2020 ja se on saatavilla tyylikkään harmaassa (Midnight Grey) värissä. Saatavilla tulee olemaan kaksi eri mallia: Wi-Fi 6 GB + 128 GB, jonka suositushinta on 599 euroa , sekä LTE 6 GB + 128 GB, jonka suositushinta on 649 euroa Lisäksi laitteelle löytyy oheistuotteina 99 euron M-kynä ja langatonta latausta tukeva, magneeteilla tablettiin kiinnittyvä näppäimistö (suositushinta 129 euroa).1.6. - 28.6. välisenä aikana MatePad Pron ostajat saavat kynän ja näppäimistön kaupan päälle. Lisätietoa edusta saa tästä