Raspberry Pi 4:n saa nyt 8 gigatavun RAM-muistilla

Raspberry Pi 4 -minitietokone julkaistiin lähes vuosi sitten 1GB, 2GB ja 4GB vaihtoehdoilla, mutta nyt tätä pientä laitetta saa myös 8 gigatavun keskusmuistilla.

Raspberry Pi 4 -minitietokone 8 gigatavun LPDDR4-muistilla maksaa 75 dollaria, mutta tarkempaa hintaa Suomessa ei vielä ole saatavilla. 2 gigatavun mallia saa tällä hetkellä noin 52 eurolla ja 4 gigatavun malli maksaa noin 65 euroa . 8 gigatavun Raspberry Pi 4 on kuitenkin kaikkien aikojen kallein Raspberry Pi.8 gigatavun mallin kohdalla on jouduttu siirtämään parin komponentin paikkaa alkuperäiseen Raspberry Pi 4 -koneeseen verratessa, muuta muuten laite on pysynyt samana eli se sisältää hyvän määrän portteja, Bluetooth-yhteyden ja Wifin.Lisätietoa saa tästä blogikirjoituksesta