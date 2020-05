Päivän diili: SteelSeries Apex 150 -pelinäppäimistö vain 29,95 euroa - säästä 40 euroa

Edullista pelinäppäimistöä etsivälle Apex 150 on oiva valinta.

Päivän diili

SteelSeries Apex 150 -pelinäppäimistöä myydään nyt vain 29,95 eurolla (+toimituskulut), kun viime aikoina tätä näppäimistöä on myyty 69 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla näppäimistöä on myyty.Apex 150 ei ole mekaaninen näppäimistö, vaan siinä käytetään kalvokytkimiä. Kytkimet kuitenkin hieman mukailevat mekaanista kytkintä muun muassa tuntuman kohdalla ja niiden kerrotaan kestävän jopa 20 miljoonaa klikkausta. Apex 150 on täysikokoinen näppäimistö, mutta se ei sisällä makronäppäimiä tai erillisiä painikkeita median hallintaan. Ohjelmiston avulla voi kuitenkin makroja tallentaa näppäimistöön. Näppäimistössä on viisi eri valo-aluetta RGB-valaistukseen. Valaistuksen avulla voi esimerkiksi nähdä Discordista saapuvat viestit erilaisilla valotehosteilla.Lisätietoa näppäimistöstä saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjouksen kestosta ei ole tietoa ja tuotteen voi ostaa vain netistä.Lue myös: