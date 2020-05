Lenovo esitteli kaksi 2-in-1-kannettavaa: Yoga Duet 7i ja IdeaPad Duet 3i

Lenovo on julkaissut kaksi 2-in-1 -kannettavaa tietokonetta, jotka pyörittävät Windows 10 -käyttöjärjestelmää ja tukevat LTE-yhteyksiä.

on varustettu 13-tuumaisella IPS 2K -kosketusnäytöllä (2160 x 1350), joka yltää 450 nitin kirkkauteen ja kattaa 100 % sRGB-väriavaruudesta. Laitteen varustukseen kuuluu digitaalinen kynä piirtämistä ja kirjoittamista varten, mutta lisävarusteena on saatavana ladattava Lenovo E-Color Pen -kynä. Tällä kynällä pystyy poimimaan värejä mistä tahansa esineestä tai kuvasta helposti kynällä koskettamalla. Tämän värin voi sitten siirtää tietokoneen piirros- tai kuvankäsittelysovellukseen, kuten Adobe Photoshop, Adobe InDesign tai Adobe Illustrator.Lenovo Yoga Duet 7i on Lenovon ensimmäinen Yoga-tietokone, jossa on irrotettava taustavalaistu Bluetooth 5.0 -näppäimistö. Lisäksi laitteessa on säädettävä tuki, jonka avulla voi helposti vaihdella eri käyttötilojen välillä. Folio-suojakotelon kanssa laitteen paino on vain 1,16 kilogrammaa.Sisäänkirjautuminen Windows 10 -käyttöjärjestelmään tapahtuu infrapunakameraan perustuvan Windows Hello -kirjautumisen avulla. Laitteessa on Glance by Mirametrix -järjestelmä, jonka avulla video toistaminen pysähtyy, kun käyttäjä siirtyy pois koneen äärestä. Lisäksi sisältöä voi siirtää laitteesta toiseen näyttöön päätä kääntämällä.Laitteen suorituskyvystä vastaa parhaimmillaan 10. sukupolven Intel Core i7 -prosessori Intel Iris Plus -grafiikalla. DDR4-muistia on saatavana 16 gigatavuun asti, PCIe SSD -tallennustila venyy enimmillään yhteen teratavuun. Akun luvataan kestävän jopa 10,8 tuntia tekoälyn avulla.Lenovo Yoga Duet 7i, jossa on näppäimistöllä varustettu Folio-suojakotelo ja piirtokynä, tulee Euroopassa saataville arviolta kesäkuussa 2020 valittujen jälleenmyyjien ja Lenovo.com-nettisivuston kautta. Hinta alkaa 1199 eurosta.puolestaan käyttää 10,3 tuuman Full HD (1920 x 1200) IPS -näyttöä, joka yltää 330 nitin kirkkauteen. Laitteen mukana tulee myös Lenovon digitaalinen kynä. Painoa tällä laitteella on Folio-suojakotelon kanssa vain 0,86 grammaa, jonka ansiosta laite sopii etenkin opiskelijoille. IdeaPad Duet 3i:n Bluetooth 5.0 -yhteydellä toimivan näppäimistön voi irrottaa.Keskusmuistia laitteesta löytyy 4/8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa saa 128 gigatavuun asti. Suorituskyvystä vastaa Intel Pentium N5030 tai Intel Celeron N4020. Laitteessa on kaksi USB-C -porttia ja kuulokeliitäntä.Lenovo IdeaPad Duet 3i, jossa on näppäimistöllä varustettu Folio-suojakotelo, tulee saataville arviolta heinäkuussa 2020 valittujen jälleenmyyjien ja Lenovo.com-nettisivuston kautta. Hinta alkaa 429 eurosta.