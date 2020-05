Halvimmat SSD-levyt juuri nyt: Huipputarjouksena teran levy 91 eurolla, 120GB 22e, 480GB 62e, ...

SSD-levyjen hintojen heiluminen on rauhoittunut kesän lähestyessä ja koronapandemian hälvetessä toimitusketjuista. Tämä näkyy oikeastaan tylsälläkin tavalla SSD-levyjen hinnoissa, sillä kahden pienimmän seuraamamme kokoluokan - 120GB ja 240GB - hinnoissa ei ole tapahtunut käytännössä mitään muutoksia, vaan hintavaihtelut ovat korkeintaan euron tasoa.

120 gigatavun SSD-levyt

240 gigatavun SSD-levyt

480 gigatavun SSD-levyt

960 gigatavun SSD-levyt

Poimintoja isommista SSD-levyistä

480GB ja 960GB kokoluokissa hinnat ovat sen sijaan laskeneet muutaman euron alaspäin aiemmasta tasosta, hieman valmistajasta ja mallista riippuen. Käytännössä teratavun levyn hinta on siis edelleen noin satasen pinnassa, hieman mallista ja valmistajasta riippuen. Vastaavasti edullisimmat 120GB kokoluokan levyt irtoavat noin 22 eurolla.Tarjouspoimintana silmään osuu kuitenkin tämän katsauksemme halvin "gigatavua per euro" -levy, eli Crucialin 960GB levy, joka irtoaa tätä kirjoittaessa 91 eurolla:Nyt, kun etätyö monilla jatkuu edelleen kesän koittaessakin, lienee kuitenkin syytä harkita elämän helpottamista ja hankkia SSD. Se on kuitenkin yksittäinen tärkein elementti, jolla tietokoneeseen saa aivan uutta puhtia, olipa kyseessä sitten läppäri tai pöytäkone.Tässäpä poimintamme eri kokoluokista:Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!