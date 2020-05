Logitech G915 Lightspeed -näppäimistöstä julkaistiin TKL-versio

TKL (Tenkeyless) tarkoittaa, että näppäimistössä ei ole numeronäppäimistöä. Kompaktimman koon etuna on mahdollisuus tuoda näppäimistö ja hiiri lähemmäs toisiaan. Tällöin hiiren liikkumiselle jää enemmän tilaa.G915 TKL -näppäimistön mitat ovat 368 (pituus) x 150 (leveys) x 22 (korkeus) mm ja painoa löytyy 810 grammaa."Alkuperäisen G915-pelinäppäimistön julkaisun jälkeen peliyhteisö on toivonut samaa tekniikkaa kompaktissa tenkeyless-muodossa", kommentoi Logitechin pelituotteiden johtaja Ujesh Desai. "G915 TKL yhdistää LIGHTSPEED-teknologian, värivalaistuksen ja vaikuttavan akunkeston toisiinsa matalaprofiilisessa ja kompaktissa muodossa. Kokonaisuus määrittää pelinäppäimistön standardin uudelleen."G915 TKL on isoveljensä tapaan matalaprofiilinen mekaaninen näppäimistö. Näppäimistössä käytetään Logitechin GL-kytkimiä, joista on saatavilla kolme vaihtoehtoa: GL Linear, GL Tactile ja GL Clicky. Linear-kytkimet takaavat kevyen ja hiljaisen painalluksen. Tactile-kytkimet tuottavat käyttäjälle jämäkämmän mekaanisen vasteen. Clickyssä yhdistyvät Tactilen selkeä painallusvaste ja äänekäs naksahdus.G915 TKL on myöskin langaton näppäimistö, jonka yhdistäminen tietokoneeseen tapahtuu Logitechin Lightspeed -teknologian avulla. Lisäksi näppäimistö toimii haluttaessa myös Bluetooth-yhteyden välityksellä, jolloin näppäimistö voidaan yhdistää kahteen eri tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen yhtäaikaisesti. Näiden välillä voidaan vaihtaa helposti pelkällä napin painalluksella.Lightsync-valaistus päällä näppäimistön kestää 40 tuntia yhtäjaksoista käyttöä. Akun vähäisestä varauksesta näppäimistö ilmaisee 15 prosentin kohdalla. Täyteen akku latautuu noin kolmessa tunnissa Micro USB -liitännän kautta.Logitech G915 LIGHTSPEED TKL -pelinäppäimistö tulee myyntiin kesäkuussa 229 euron hintaan.Lisätietoa näppäimistöstä saa tästä