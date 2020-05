Instagram saapui... MSX:lle, sille 1980-luvun tietokoneelle?!

Commodore 64:n nykyelämä on monelle jo tuttua (ja jos ei ole, suosittelemme lukemaan aiheesta lisää), mutta sen vahvin kilpakumppani Suomessakin 1980-luvulla oli MSX-standardi ja sen päälle kasatut tietokoneet useilta eri valmistajilta. Vanhat tietokoneet eivät todellakaan kuole, ne vain löytävät uusia käyttökohteita. Legendaarisen:n nykyelämä on monelle jo tuttua, mutta sen vahvin kilpakumppani Suomessakin 1980-luvulla oli-standardi ja sen päälle kasatut tietokoneet useilta eri valmistajilta.

Myös MSX elää ja voi hyvin - sille putkahtaa nykyisinkin mitä kummallisimpia uusia ohjelmistoprojekteja. Niin tälläkin kertaa, kunon julkaissut MSX:lle tarkoitetun-sovelluksen.toimii sekä alkuperäisissä MSX-tietokoneissa, että myöhemmin julkaistuissa MSX2 -tietokoneissa, joita Suomessa nähtiin selkeästi harvemmin. Ohjelma osaa mukauttaa grafiikan kunkin laitteiston tasolle, eli MSX2:lla Instagramin kuvat ovat selkeästi miellyttävämpää katsottavaa kuin MSX1-koneilla.Alla videoesittely instagr8:sta MSX1-koneella:Alkuperäinen MSX ei itsessään sisällä minkäänlaista mahdollisuutta kytkeytyä internettiin, joten laitteistovaatimuksena on tietokoneen itsensä lisäksi myös harrastajapiireissä suosittu-laajennusmoduuli, jolla MSX:n vaa kiinni tiedon valtatielle.MSX1:n speksit ovat kovin vaatimattomat: 3,52MHz prosessori sekä 25 kilotavua vapaata RAM-muistia, joten iso osa varsinaisesta työstä on siirretty hoidettavaksi välityspalvelimen päähän, josta esikäsitelty kuva ladataan MSX:lle näytettäväksi. Pieni teknisten rajoitusten ohittaminen palvelinta hyväksikäyttäen annettakoon anteeksi, onhan projekti muutoin upea.instagr8 on julkaistu avoimena lähdekoodina ja löytyy projektin GitHub-sivulta , josta löytyy myös lisätietoa ohjelmasta itsestään.Alla vielä video instagr8 toiminnasta MSX2:lla: