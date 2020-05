Päivän diili: Lenovon iso tabletti hurjalla alennuksella

Päivän diilinä nostamme esiin Lenovon tabletin, jonka hinta on tipahtanut varsin mukavasti. Tabletti saattaa tulla käyttöön näin etätyöajan jatkuessa, jotta perheen ruutujen määrä riittää sekä koululaisten että etätyötä tekevien tarpeisiin.

on 10,1 tuuman ja 1280x800 resoluution näytöllä varustettu "koko perheen tabletti". Ei siis mikään tehomylly nykytermein, sillä kyseessä on jo vähän iäkkäämpi malli, mutta SnapDragon 425 -järjestelmäpiiri, 2 gigatavua käyttömuistia sekä 16 gigatavua tallennustilaa riittävät hyvinkin pitkälle Android-tablettien maailmassa. Etenkin tabletin akkukestoa on kehuttu mm. täältä löytyvässä arvostelussa Tablettia on myyty viime aikoina 285 euron hintaan, mutta nyt se irtoaa 180 eurolla Kuten aina, olemme löytäneet tarjouksen, emmekä tiedä jälleenmyyjän varastosaldoa tai sitä, kauanko tarjous on voimassa, joten kannattaa kiirehtiä: