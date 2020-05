Päivän diili: Logitech G815 Lightsync mekaaninen näppäimistö matalaprofiilisilla kytkimillä nyt 129 euroa - säästä 70 euroa

Päivän diili

Logitech G815 Lightsync (Tactile) -näppäimistön hinta on nyt 129 euroa , kun normaalisti tätä näppäimistöä myydään 199 eurolla eli säästöä tulee 70 euroa. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan 129 euroa on myös alin, jolla tätä näppäimistöä on myyty.G815 on matalaprofiilinen mekaaninen näppäimistö, jossa käytetään GL-kytkimiä. Tämänhetkinen tarjous koskee näppäimistöä, jossa käytetään kosketuspalautetta kevyellä naksahduksella tuottavaa GL Tactile -kytkintä. Näppäimistöstä löytyy myös GL Clicky-versio, mutta sen hinta on 199 euroa G815 on langallinen näppäimistö ja näppäimistöstä löytyy myös USB-läpivienti. Näppäimistössä on viisi kappaletta G-makropainikkeita, erilliset painikkeet median hallintaan sekä Lightsync-valaistus.Lisätietoa näppäimistöstä saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa su 31.5.2020 asti. Tuotteen saatavuus on hyvä.Lue myös: