AOC julkaisi viisi Full HD -pelinäyttöä: kaarevat C27G2ZU, C27G2ZE ja C32G2ZE sekä litteät 24G2ZU ja 24G2ZE

AOC on julkaissut G2-mallistoon viisi uutta Full HD -pelinäyttöä: kaarevat C27G2ZU, C27G2ZE ja C32G2ZE sekä litteät 24G2ZU ja 24G2ZE.

AOC:n uusimmat 27- ja 31,5-tuumaiset pelinäytöt C27G2ZU, C27G2ZE ja C32G2ZE on varustettu VA-paneeleilla, jotka tarjoavat laajan 178/178 asteen katsomiskulman, 3000:1-kontrastin ja kattavat väriasteikot (120 % sRGB, 89 % AdobeRGB ja 85 % NTSC). 23,8-tuumaisissa 24G2ZU:ssa ja 24G2ZE:ssa puolestaan käytetään TN-paneelia.Kaikissa näytöissä on pelaamisen kannalta mainio 240 Hz:n virkistystaajuus ja äärimmäisen nopea 0,5:n millisekunnin vasteaika, paitsi 31,5-tuumaisessa C32G2ZE-näytössä se on yksi millisekunti. Lisäksi kaikki mallit sisältävät AMD FreeSync Premium -tuen. Liitäntöjen osalta on tarjolla HDMI 2.0- ja DisplayPort 1.2 -portit. Kaikissa näytöissä on myös silmien rasittumista vähentävä Low Blue Light -tila ja Flicker-Free -tekniikka.ZE-malliston näytöt (24G2ZE, C27G2ZE ja C32G2ZE) ovat edullisempia ja keskittyvät tarjoamaan olennaisimpia ominaisuuksia. Ne sopivat käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti erittäin suorituskykyisestä näyttöpaneelista. Näissä näytöissä jalusta tarjoaa kallistuksen säädön, mutta näytöt voi kiinnittää VESA-kiinnityksen avulla muuhun telineeseen.ZU-malliston (24G2ZU ja C27G2ZU) näytöt puolestaan tarjoavat samat perusominaisuudet, mutta niissä on monipuolisempi jalusta, jossa on myös korkeussäätö. Lisäksi niissä on sisäiset kahden watin stereokaiuttimet ja neliporttinen USB 3.2 -keskitin.AOC:n C27G2ZU on saatavilla toukokuussa 2020, hintaan 339 euroa. C27G2ZE on saatavana kesäkuussa 2020, hintaan 319 euroa. 24G2ZE, 24G2ZU ja C32G2ZE ovat saatavilla heinäkuussa 2020, ja niiden hinnat ovat 309, 329 ja 379 euroa.