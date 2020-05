Huawei MateBook X Pron ennakkomyynti alkanut Suomessa - hinta alkaa 1799 eurosta, ennakkotilaajille kaupan päälle 299 euron edestä lisätarvikkeita

Huawei on kertonut MateBook X Pro (2020) -kannettavan tietokoneen ennakkomyynnin alkaneen Suomessa. Ennakkotilaajille on luvassa 299 euron arvoinen tarvikepaketti. Aiemmin on kertonut-kannettavan tietokoneen ennakkomyynnin alkaneen Suomessa. Ennakkotilaajille on luvassa 299 euron arvoinen tarvikepaketti. Aiemmin Huawei toi myyntiin MateBook D 14" ja MateBook D 15" -kannettavat

Huawei MateBook X Pro (2020) ennakkotilaus

MateBook X Pro:n 13,9-tuumainen kosketusnäyttö tukee 3K-resoluutiota (3000 x 2000) ja tarjoaa 91 prosentin runko-näyttö-suhteen. Näytössä on 3:2 -kuvasuhde, jota käytetään myös esimerkiksi Microsoftin Surface -uutuuslaitteissa . Tämä kuvasuhde mahdollistaa erityisesti työskennellessä miellyttävämmän käyttökokemuksen verrattuna yleisesti käytössä oleviin laajakuvanäyttöihin. Lisäksi kosketusnäyttö tukee multi touch -teknologiaa, jolla näytön vieritys, tarkennus ja tiedostojen valinnat sujuvat tabletin tapaan intuitiivisesti. Näytön kirkkaus yltää parhaimmillaan 450 nitiin.Kannettava tietokone on saatavilla joko 10. sukupolven Intel Core i7-10510U- tai i5-10210U -prosessorilla, erillisellä NVIDIA GeForce MX250 - näytönohjaimella, 16 Gt:n 2133 MHz käyttömuistilla ja 512 Gt / 1 TB SSD-tallennustilalla. Ominaisuudet takaavat vahvan suorituskyvyn niin pelaamiseen kuin kuvankäsittelyyn ja muihin vaativiin ohjelmiin."Kymmenennen sukupolven Intel Core -suoritin tarjoaa korkeamman tuottavuuden ja mahdollisuuden suorituskyvyn kasvattamiseen vaativissa monisäikeistystehtävissä. Samaan aikaan saatavilla on upea muotoilu ja pitkä akunkesto. Olemme iloisia siitä, että voimme toimittaa tuotteitamme uuteen Huawei MateBook X Pro -tietokoneeseen, joka tulee saataville Pohjoismaiden markkinoilla", sanoo Intel Ruotsin teknologia-asiantuntija Thomas Meltzer."Odotamme mielenkiinnolla Microsoftin ja Huawein yhteistyön jatkamista. Mielestämme on erityisen hienoa, että Huawei tuo nyt markkinoille korkealaatuisen kuluttaja- ja yrityskäyttöön soveltuvan tietokoneen. MateBook X Pro täyttää kaikki nykyaikaisen tietokoneen kriteerit – pitkä akunkesto, kevyt ja ohut muotoilu, ja Windows10 Pro:n turvallisuus. Yhdessä Microsoft 365:n kanssa käyttökokemus on täydellinen", sanoo Microsoftin Pohjoismaiden kanavamyynnistä vastaava Anders Wistam.Laitteen sisältä löytyy 56 Wh akku, joka tukee 65 watin latausta. 30 minuutin latauksen luvataan tuottavan jopa 6 tuntia käyttöaikaa. Liitäntöjen osalta on tarjolla 3.5 mm kuulokeliitäntä, 2 x USB-C ja 1x USB-A 3.0 sekä Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz ja 5 GHz) ja Bluetooth 5.0.Kannettavan mitat ovat 217 mm x 304 mm x 14.6 mm ja painoa kannettavalla on noin 1,33 kg.Lisäksi kannettavassa on Huawei Share -ominaisuus, joka yhdistää tietokoneen ja muiden laitteiden välillä mahdollistaen nopean, langattoman tiedonsiirron, älykkään yhteiskäytön ja lähes välittömän näytön heijastamisen toisiaan lähellä olevissa laitteissa.Huawei Share tunnistaa yhteensopivat laitteet Bluetooth-yhteydellä ja tekee tiedonsiirron laitteiden välisen Wi-Fi Direct -yhteyden kautta, jolloin verkkoyhteyttä ei tarvita. Huawei Sharen avulla voi yhdistää koko älylaitteiden ekosysteemin toisiinsa, mukaan lukien älypuhelimet, älykellot, kaiuttimet, tietokoneet ja tabletit, ja jakaa kuvia, tiedostoja, musiikkia ja verkkoyhteyden yhdellä näpäytyksellä. Huawei Sharen avulla voi esimerkiksi käyttää tietokoneen näppäimistöä ja hiirtä älypuhelimella kirjoittamiseen.Lisätietoa Huawei MateBook X Prosta saa tästä Suomessa Huawei MateBook X Pro -tietokoneesta on tarjolla kahdella eri suorittimella varustettua mallia. Intel Core i7 -prosessorin sisältävä malli on saatavilla smaragdinvihreänä ja harmaana, ja sen suositushinta on 1 999 euroa . Intel Core i5 -prosessorin sisältävä malli on saatavilla harmaana, ja sen suositushinta on 1 799 euroa Suomessa MateBook X Pro:n ennakkomyynti on käynnissä 15.-31.5 toukokuuta, jolloin ennakkotilaajat saavat kaupan päälle langattomat, valkoiset Huawei FreeBuds 3 -kuulokkeet, Huawei SuperCharge -lisälaturin ja vaaleranuskean, nahkaisen suojakotelon kannettavalle. Ennakkomyyntiedun arvo on tilaajalle yhteensä 299 euroa. Jälleenmyynti alkaa 1.6.2020.