Päivän diili: MSI:n 34" Optix MAG341CQ -pelinäyttö 100 Hz virkistystaajuudella nyt 399 euroa - säästä 170 euroa

Verkkokauppa.comilla on tällä hetkellä tarjouksessa MSI:n 34" kaareva pelinäyttö, josta löytyy muun muassa 100 Hz virkistystaajuus.

Päivän diili

MSI Optix MAG341CQ -pelinäyttöä myydään nyt 399,90 eurolla , kun viime aikoina näyttöä on myyty 569 eurolla eli säästöä tulee nyt 170 euroa. 399,90 euroa on myös alin hinta, jolla kyseistä näyttöä on myyty.Optix MAG341CQ käyttää kaarevaa 21:9 -kuvasuhteen VA-paneelia, joka on kooltaan 34 tuumaa ja toimii 3440 x 1440 -resoluutiolla. Näyttö myös toimii 100 Hz:n virkistystaajuudella, joka tekee pelaamisesta sulavampaa. Lisäksi näyttö tukee AMD FreeSync -teknologiaa. Liitäntöjen osalta on tarjolla DisplayPort, HDMI 2.0 ja DVI. Näyttö tukee VESA 100 x 100 -kiinnitystä erillisellä MSI-sovittimella.Lisätietoa näytöstä saa tästä Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta. Tarjous on voimassa 24.5.2020 asti. Tarjoustuotetta on saatavilla rajoitettu erä.